28 июня 19°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Заявки Шубенкова и Миллер на нейтральный статус одобрила World Athletics

World Athletics одобрила заявки барнаульских спортсменов Сергея Шубенкова и Полины Миллер на нейтральный статус, пишет «Алтайский спорт».

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
instagram.com/sergey.shubenkov

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила 61 заявку российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях 2021 года в нейтральном статусе.

«В список наконец-то вошли чемпион мира-2015 и России-2021 Сергей Шубенков, а также чемпионка России-2021 в беге на 400 м Полина Миллер», — отмечает издание.

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Ранее Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил.

Кстати, сам чемпион мира накануне рассказал, что у него есть предположения, кто запустил историю о запрещенных веществах в его допинг-пробе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость