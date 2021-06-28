Заявки Шубенкова и Миллер на нейтральный статус одобрила World Athletics

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила 61 заявку российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях 2021 года в нейтральном статусе.

«В список наконец-то вошли чемпион мира-2015 и России-2021 Сергей Шубенков, а также чемпионка России-2021 в беге на 400 м Полина Миллер», — отмечает издание.

Полина Миллер. instagram.com/p_milka

Ранее Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил.

Кстати, сам чемпион мира накануне рассказал, что у него есть предположения, кто запустил историю о запрещенных веществах в его допинг-пробе.