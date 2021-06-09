У Шубенкова есть подозрения, кто мог пустить слухи о его допинге

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков подозревает, откуда берет начало история о наличии запрещенных веществ в его допинг-пробе. Об этом спортсмен рассказал в интервью « Толку ».

Историю он назвал «банальной» и «совершенно дурацкой».

«У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история еще не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность», — заявил Шубенков.

Под бюрократами он имеет ввиду организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Спортсмен обещал рассказать «все как есть», когда все это закончится.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным „источником“! Такого никогда не было!» — комментировал он ранее.

О положительном тесте Шубенкова сообщил News.ru, ссылаясь на источник во Всероссийской федерации легкой атлетики.

По информации издания, в пробе Шубенкова обнаружили фуросемид, то есть диуретик — мочегонный препарат. Сам по себе он не является допингом, однако некоторые спортсмены используют его для выведения из организма запрещенных веществ.