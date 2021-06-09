У Шубенкова есть подозрения, кто мог пустить слухи о его допинге

Историю он назвал «банальной» и «совершенно дурацкой».
«У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история еще не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность», — заявил Шубенков.
Под бюрократами он имеет ввиду организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.
Спортсмен обещал рассказать «все как есть», когда все это закончится.
«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным „источником“! Такого никогда не было!» — комментировал он ранее.
О положительном тесте Шубенкова сообщил News.ru, ссылаясь на источник во Всероссийской федерации легкой атлетики.
По информации издания, в пробе Шубенкова обнаружили фуросемид, то есть диуретик — мочегонный препарат. Сам по себе он не является допингом, однако некоторые спортсмены используют его для выведения из организма запрещенных веществ.