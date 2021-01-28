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Спорт

«Наглая клевета»: Шубенков прокомментировал скандальную допинг-пробу

Звезда российской легкой атлетики Сергей Шубенков высказался по поводу допинговой истории, которая всколыхнула спортивное сообщество. Наличие запрещенных веществ в пробе — наглая клевета и вброс, заявил он.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

На протяжении всей карьеры Шубенков «никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал», уверяет спорстмен.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным „источником“! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали», — пишет легкоатлет в Instagram.

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов.
Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов.
Сергей Бутин

Письмо от организации по борьбе с допингом в легкой атлетике ему действительно пришло, но «оно вообще ни разу не про фуросемид».

«Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто „новостям“ не поверил», — заключил Шубенков.

27 января ряд СМИ сообщил о том, что чемпион мира Сергей Шубенков сдал допинг-тест и получил положительный результат. Тренер спортсмена Сергей Клевцов эту информацию опроверг.

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