СМИ сообщили, что Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг. Что это значит?

27 января ряд СМИ сообщил о том, что алтайский легкоатлет, чемпион мира Сергей Шубенков сдал допинг-тест и получил положительный результат. Между тем, тренер спортсмена Сергей Клевцов эту информацию опровергает, а обнаруженное вещество могло содержаться в обычной био-добавке, передает Sports.ru.

О положительном тесте Шубенкова сообщил News.ru, ссылаясь на источник во Всероссийской федерации легкой атлетики. По информации издания, в пробе Шубенкова обнаружили фуросемидю, то есть диуретик — мочегонный препарат. Сам по себе он не является допингом, однако некоторые спортсмены используют его для выведения из организма запрещенных веществ. Стандартная санкция за него составляет два года дисквалификации.

«В прошлом фуросемид действительно применялся для сокрытия следов приема допинга, однако в данное время сам препарат ловится настолько долго, что это потеряло смысл», — уточняет МАТЧ-ТВ.



В то же время «Спорт-Экспресс» пишет, что проба была взята по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля, и она показала присутствие в организме Шубенкова запрещенного препарата в минимальной концентрации. Причина может быть в биодобавке, где содержалось то, что не указано на этикетке. Кроме того, в ближайшие дни состоится вскрытие пробы «Б», которая может не подтвердить результаты первого теста.

«Это оставляет шансы на положительный исход. Впереди вскрытие пробы Б, и до этого момента антидопинговые организации (то есть РУСАДА и федерация) не имеют права разглашать информацию о допинговых проблемах спортсмена. Точные даты вскрытия пробы Б пока неизвестны, но скорее всего, это произойдет уже в ближайшее время», — пишет издание.

В свою очередь тренер спортсмена, Сергей Клевцов, опроверг информацию о том, что Шубенков сдал положительный тест.

«Это не соответствует действительности. Им хочется писать, пусть пишут», — заявил Клевцов.

Напомним, в декабре мать Сергея Шубенкова, комментируя неутешительные «олимпийские» итоги года, назвала МОК коррупционной структурой.