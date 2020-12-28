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Спорт

Мать легендарного Шубенкова назвала МОК коррупционной структурой

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но состязания перенесли из-за пандемии коронавируса. Россияне, если и попадут на игры, то только под нейтральным флагом.

Наталья Шубенкова.
Наталья Шубенкова.
Скриншот "Вести Алтай"

Российские спортсмены не выступят под российским флагом на Олимпийских играх — они будут представлять команду под названием «Олимпийская команда России».

Комментируя неутешительные «олимпийские» итоги года в программе «Вести Алтай» мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участница Олимпиады 1998 года в Сеуле Наталья Шубенкова назвала МОК коррупционной организацией.

«Международный олимпийский комитет — такая структура довольно закрытая и коррупционная. Она создавалась еще в прошлом веке. Кстати, Россия была в соучредителях этой организации, но уже давно потеряла там свое представительство», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла оплатить штраф в размере 5 млн долларов международной федерации World Athletics. Это означает, что все чистые легкоатлеты России, которые могли выступать на крупнейших соревнованиях под нейтральным флагом, лишились этой возможности.

Сергей Шубенков обращался к президенту России Владимиру Путину в своем Instagram с просьбой решить этот вопрос, иначе в легкой атлетике наступит катастрофа.

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