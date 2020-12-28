Мать легендарного Шубенкова назвала МОК коррупционной структурой

Российские спортсмены не выступят под российским флагом на Олимпийских играх — они будут представлять команду под названием «Олимпийская команда России».
Комментируя неутешительные «олимпийские» итоги года в программе «Вести Алтай» мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участница Олимпиады 1998 года в Сеуле Наталья Шубенкова назвала МОК коррупционной организацией.
«Международный олимпийский комитет — такая структура довольно закрытая и коррупционная. Она создавалась еще в прошлом веке. Кстати, Россия была в соучредителях этой организации, но уже давно потеряла там свое представительство», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла оплатить штраф в размере 5 млн долларов международной федерации World Athletics. Это означает, что все чистые легкоатлеты России, которые могли выступать на крупнейших соревнованиях под нейтральным флагом, лишились этой возможности.
Сергей Шубенков обращался к президенту России Владимиру Путину в своем Instagram с просьбой решить этот вопрос, иначе в легкой атлетике наступит катастрофа.