Сергей Шубенков остался без нейтрального статуса и, возможно, без Олимпиады

Всероссийская федерация легкой атлетики до 1 июля не смогла оплатить штраф в размере 5 млн долларов международной федерации World Athletics. Это означает, что все чистые легкоатлеты России, которые могли выступать на крупнейших соревнованиях под нейтральным флагом, лишились этой возможности. В том числе, барнаульский спринтер, чемпион мира на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Напомним, 23 июня Шубенков обратился к президенту России Владимиру Путину в своем Instagram с просьбой решить этот вопрос, иначе в легкой атлетике наступит катастрофа.

World Athletics выписала штраф ВФЛА в размере 5 млн долларов за допинговые махинации и несоблюдение антидопинговых правил. Поскольку штраф был вовремя не оплачен, международная федерация приостановила нейтральный статус российских звезд в этом виде спорта.

Теперь Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Полина Миллер и другие чистые легкоатлеты не смогут выступить ни на одном международном соревновании, включая чемпионаты мира и Олимпиаду 2021 года в Токио.

Ни Владимир Путин, ни правительство России, ни Олимпийский комитет России, ни Минспорт РФ не смогли найти такую сумму, которая сравнима с контрактом среднего футболиста российской премьер-лиги.

3 июля в интервью «Советскому спорту» Шубенков не стал никого обвинять в сложившейся ситуации напрямую. Он лишь еще раз подчеркнул бездействие ВФЛА.

Сергей Шубенков,

чемпион мира , засуженный мастер спорта:

Вроде как мы спортсмены независимые, без федерации, но при этом федерацию активно привлекали в процесс наших поездок. Она все делала так, будто не находится под санкциями и все хорошо. При этом россиянами мы не назывались. Потом все привыкли и перестали обращать на это внимание. Просто белый флаг. А нам не хватает того, чтобы завернуться во флаг страны и пофоткаться с фанатами.

«Дальнейшее решение о выступлении российских спортсменов на международных соревнованиях будет принято на заседании совета World Athletics, которое состоится 29−30 июля», — сообщает РБК.



