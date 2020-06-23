Барнаульский легкоатлет Шубенков обратился к Путину и заявил о катастрофе

Барнаульский легкоатлет, чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков обратился к президенту России Владимиру Путину и завил о катастрофе в своем виде спорта.

Обращение к российскому лидеру появилось на странице Шубенкова в Instagram 23 июня. Спортсмен напомнил главе государства, что кризисная ситуация в отечественной легкой атлетике длится с 2015 года.

«За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА. Всё это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано все что только можно», — отмечает Шубенков.

Однако, по словам легкоатлета, сегодня спортсмены и тренеры «вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе».

Также Сергей Шубенков подчеркнул, что Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 1 июля заплатить штраф в размере 5 млн долларов за подлог документов по допинговым тестам.

«А 1 июля, в случае невыплаты штрафа ВФЛА, легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации», — добавил Шубенков.

В заключение легкоатлет особо указал: «Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся».

Вместе с Шубенковым под этим обращением также значатся имена чемпионки мира в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой и трехкратной чемпионки мира в прыжке в высоту Марии Ласицкене.