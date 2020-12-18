Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом еще два года

Наши спортсмены не выступят под российским флагом на Олимпийских играх. Они будут представлять команду под названием «Олимпийская команда России», пишет «ТАСС».

Максим Траньков и Татьяна Волосожар в одном из вариантов нейтральной формы.

Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта. Среди них запрет на использование российского флага и гимна.

При этом на форму спортсменов можно наносить цвета национального флага, а зрителям — вывешивать флаг в ходе соревнований.

«Статуса олимпийской сборной РФ не существует, есть „Олимпийская команда России“. В этом статусе российские спортсмены и будут выступать», — заявил Поздняков.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Олег Богданов

На Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года российские спортсмены выступали как «Олимпийские атлеты из России».

Вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) закручивается лихой триллер. 1 июля 2020 объединение не внесло обещанные 5 млн долларов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Та в ответ объявила, что переговоры о присвоении нейтрального статуса российским спортсменам приостановлены.

В итоге за бортом оказался не только титулованный барьерист Сергей Шубенков, но и много кто еще из Алтайского края.