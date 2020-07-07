Что будет с алтайскими легкоатлетами, которым не помог даже Путин, и кто из них потеряет больше всех

Лихо закрученный триллер вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) наполняется новыми драматическими сюжетами. 1 июля объединение не внесло обещанные 5 млн долларов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Та в ответ объявила, что переговоры о присвоении нейтрального статуса российским спортсменам приостановлены. В итоге за бортом оказался не только титулованный барьерист Сергей Шубенков, но и много кто еще из Алтайского края. Кто из них потеряет больше всех и что в сложившихся условиях им остается делать, читайте в разборе altapress.ru.

1. Кто входит в основную сборную страны

Список спортсменов от Алтайского края довольно существенный. Компанию 29-летнему Сергею Шубенкову составляет Евгений Кунц (бег на 5 тыс. метров), Ильдар Надыров (бег на 3 тыс. метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег на 3 тыс. метров с препятствиями), Полина Миллер (бег на 400 метров).

Статус нейтрального спортсмена, дающий право выступать за пределами страны, в 2019 году из этой группы был только у двоих — Миллер и Шубенкова.

Полина Миллер. instagram.com/p_milka

Самым главным достижением Полины на международном уровне летнего сезона-2019 стала победа на Чемпионате Европы U-20. Шубенков взял серебро в беге на 110 метров с препятствиями на Чемпионате мира в Катаре. Для него эта медаль стала четвертой на ЧМ: бронза была в 2013-м, золото — в 2015-м, серебро — в 2017-м и в 2019-м.

А еще Сергей неплохо «попылил» на коммерческих стартах Бриллиантовой лиги, став на финальном этапе в сентябре 2019 года третьим.

Все остальные алтайские легкоатлеты-сборники в прошлом году и в начале этого (до пандемии коронавируса) выступали только на всероссийских соревнованиях. При этом шансы по получение нейтрального статуса и них были вполне реальные — в допинговых скандалах никто замешан не был.

Теперь же все эти шансы практически равны нулю.

2. В чем суть легкоатлетического конфликта

Похороны, развал и катастрофа — такими словами эксперты характеризуют то, что сейчас происходит в легкой атлетике страны.

Легкая атлетика. открытые источники ( CC0)

Если в двух словах: конфликт между ВФЛА и международной ассоциацией длится уже пять лет. Все это время Всероссийское объединение было лишено международного членства, но у «чистых» спортсменов оставалась лазейка — нейтральный статус.

Огонь неприязни разгорелся с особой силой вновь после так называемого «дела Лысенко». По версии World Athletics, прыгун в высоту Даниил Лысенко пытался оправдаться за не сданные вовремя допинг-тексты липовой справкой. В выдаче фальшивых документов обвинили семь сотрудников ВФЛА.

В Барнауле прошло первенство по легкой атлетике на призы Сергея Шубенкова. Олег Богданов

Наказанием стал штраф в 10 млн долларов, половину из которых российская федерация должна была перечислить до 1 июля 2020 года. Оставшиеся 5 млн были бы условными если бы ВФЛА больше не нарушала правила и начала восстанавливать свою аккредитацию.

Не получилось.

Почему Россия не выплатила нужную сумму — это отдельная тема. Официальная версия — плачевное финансовое состояние федерации легкой атлетики, которая в условиях перманентных долгов, не смогла собрать 5 млн долларов и попросила полугодовой отсрочки.

Сергей Шубенков. Олег Богданов.

Ольга Назарова, менеджер трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказывала «Известиям», что федерация даже не может рассчитаться с победителями февральского турнира «Русская зима».

«Мне звонят спортсмены и говорят, что им сказали: призовые выплачивать не будут. Мол, у федерации и так долги. Но при чем здесь долги и призовые, которые формировали привлеченные спонсоры? Как после этого можно всерьез о чем-то говорить?» — приводит слова Назаровой издание.

Другая версия — деньги были, но платить сейчас федерация из принципа не стала, дабы не превратиться в «дойную корову». Отданные 5 млн долларов не гарантировали бы российским спортсменам возвращения на мировые арены с российским флагом, а самой ВФЛА — международного членства.

В Барнауле прошло первенство по легкой атлетике на призы Сергея Шубенкова. Олег Богданов

В конце июня в спортивных кулуарах проходила информация, что проблема якобы будет решена. По информации altapress.ru, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев даже встречался с Сергеем Шубенковым и его тренером Сергеем Клевцовым и попросил их не поднимать больше шума (до этого Сергей Шубенков подписался под гневным письмом на имя Владимира Путина), пообещав, что все в перспективе будет хорошо.

Но хорошо опять не получилось.

Как раз Шубенков в этой истории и оказался самым пострадавшим.

3. Чего лишаются алтайские спортсмены

Зловредный коронавирус — это еще один главный антигерой легкоатлетической драмы. Одним своим появлением он перечеркнул все официальные международные старты, например, Чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже, который был намечен на 26−30 августа. Не говоря уже об Олимпиаде, которую из-за пандемии перенесли в Токио на 2021 год.

Олимпиада. из открытых источников в интернете

Как сообщает сайт ВФЛА, в 2020 году пройдут только два официальных международных соревнования — чемпионат мира по полумарафону (17 октября, Гдыня, Польша) и чемпионат Европы по кроссу (13 декабря, Дублин, Ирландия). В них алтайские спортсмены не участвуют.

Единственное место, где Алтай мог бы засветиться — коммерческая «Бриллиантовая лига».

Программу ее тоже корректировали, исключив несколько этапов. Стартовать лига должна в августе в Монако. Потенциальными участниками турнира под нейтральным флагом могли стать упомянутая уже Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков.

В федерации, видимо, решили, что платить за трех российских спортсменов 5 млн долларов в 2020 году нет резона и хотели произвести выплату штрафа уже с прицелом на олимпийский год.

Соревнования по легкой атлетике. Олег Богданов

Без нейтрального статуса участвовать в Бриллиантовой лиге Шубенков не сможет. Неделю назад барнаульский спортсмен дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о своих финансовых потерях и спонсорах.

«Те (спонсоры, — прим. ред), которые у меня были, от меня не отвернулись. Но тут какая ситуация: те, кто был, не ушли, но те, кто мог присоединиться — приходить не стали. Один небольшой контракт был, уже почти согласованный, но когда санкции ввели, все сорвалось», — сообщил барнаульский спортсмен «СС».

4. Что сейчас делают легкоатлеты

В Центре спортивной подготовки Алтайского края, который курирует профессиональных спортсменов, altapress.ru сообщили, что тренировочный процесс у легкоатлетов продолжается. Их вызывают на сборы в Новогорск и Сочи с соблюдением всех требований по безопасности и санитарным нормами.

Полина Миллер вместе с тренером Надеждой Клевцовой сейчас в Адлере, готовятся к предстоящим соревнованиям внутри страны и стараются не думать о плохом.

Полина Миллер. instagram.com/p_milka

Надежда Клевцова рассказала, что 15−16 августа ее подопечная выступит на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском. Осенью захватит еще несколько стартов. Готовность Полины опытный тренер оценила на «не хуже, чем в прошлом году» и добавила:

«Решился бы вопрос по нейтральному статусу, психологически нам было бы гораздо комфортнее».

5. Что будет с Олимпиадой-2021

Пока вопрос с World Athletics не решен, о поездке российских легкоатлетов на Олимпиаду-2021 года и речи не идет, хотя путевки у нескольких алтайских спортсменов уже в карманах.

Речь идет о Шубенкове и Миллер, которые выполнили необходимые нормативы, но в связи с со скандалом оказались в подвешенном состоянии. Судьба «чистых» спортсменов из России может решиться на заседании совета World Athletics, которое состоится 29−30 июля.