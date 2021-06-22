Невиновен. Шубенкова оправдали по скандальному делу о допинге

Барнаульского легкоатлета, чемпиона мира Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Athletics Integrity Unit, независимой организации по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

В организации отметили, что в организме Сергея Шубенкова был обнаружен ацетазоламид (мочегонное средство), однако объяснений, взятых со спортсмена, оказалось достаточно для его оправдания.

По итогам расследования выяснилось, что положительный тест на допинг был результатом того, что легкоатлет «непреднамеренно проглотил остатки лекарств, используемых для лечения члена семьи».

Как рассказал сам Сергей Шубенков, он «случайно попал в нехорошую ситуацию», потому что сам готовил лекарство для трехмесячного сына.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определённым образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее, AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — пишет спортсмен в своем Instagram.

Сергей Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. На международных соревнованиях он выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Что случилось с Шубенковым

В конце января Сергей Шубенков получил письмо от AIU с обвинениями в нарушении антидопинговых правил. При этом ряд федеральных СМИ сообщил, что спортсмен употреблял фуросемид. Сам Шубенков эту информацию назвал ложью и клеветой и заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов.

Напомним, ранее Сергей Шубенков сообщил, что у него есть подозрения о том, кто мог пустить слухи о его допинге.