Алтайская лыжница завоевала вторую медаль Универсиады в Красноярске

4 марта в Красноярске на Всемирной XXIX Зимней универсиаде весь пьедестал почета в гонке преследования на 5 км свободным заняли российские спортсменки, сообщает ТАСС.

Места распределились также, как и днем ранее в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. «Золото» досталось Алисе Жамбаловой (12 минут 42,9 секунды). «серебро» — у Екатерины Смирновой (+0,7 секунды). А бронзовую медаль выиграла лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко (+9 секунд).

В неофициальном медальном зачете сборная России занимает первое место. У нашей команды 15 наград: пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. На второй строчке идет команда Швейцарии (1−1-1), на третьей — сборная Канады (1−0-1).