Алтайская лыжница вошла в тройку лучших на первенстве мира

Кирпиченко стала третьей в скиатлоне — забеге на дистанциях 7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем.

Первые два места заняли также спортсменки из России.

Напомним, молодежное первенство мира по лыжным гонкам проходит в Швейцарии. Ранее Кирпиченко выиграла индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем. В спринте классическим стилем спортсменка из Алтайского края заняла пятое место.