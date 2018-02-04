Алтайская лыжница вошла в тройку лучших на первенстве мира

Сегодня, 10:02.
Спорт

Алтайская спортсменка Яна Кирпиченко завоевала бронзовую медаль в скиатлоне на молодёжном первенстве мира. Об этом сообщает пресс-служба управления спорта и молодежной политики края.

Яна Кирпиченко, лыжница.
Яна Кирпиченко, лыжница. Фото: "Маркер экспресс".

Кирпиченко стала третьей в скиатлоне — забеге на дистанциях 7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем.

Первые два места заняли также спортсменки из России.

Напомним, молодежное первенство мира по лыжным гонкам проходит в Швейцарии. Ранее Кирпиченко выиграла индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем. В спринте классическим стилем спортсменка из Алтайского края заняла пятое место.

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