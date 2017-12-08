Опрос. Стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом?

— Надо. Они тренировались весь сезон, давайте будем уважать их здоровье. Всем давно понятно, что наше олимпийское сообщество, которое должно следить за темой допинга, давно не на высоте. Можно много рассуждать о том, как норвежцы занимают призовые места с астмой, но давайте будем честны: Олимпиада давно стала борьбой не между спортсменами, а между их врачами. И, наверное, в той же Норвегии эти врачи намного лучше квалифицированы, чем наши, раз умеют уклоняться от наказания за допинг. А из спортсменов не надо делать крайних. Я лично рада буду, если они выступят, и буду рада за наших лыжников, которые приняли гражданство Южной Кореи, чтобы воплотить свою мечту.