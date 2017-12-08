Опрос. Стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом?

Российским атлетам открыли узенькую дорожку на Олимпиаду при условии "кристальной чистоты" и выступления под нейтральным флагом. Поехать в Южную Корею теоретически могут и представители Алтайского края. Наибольшие шансы есть у сноубордиста Андрея Соболева, воспитанника краевой СДЮШОР "Клевченя" Виктора Муштакова и алтайской лыжницы Яны Кирпиченко.
Антидопинговый скандал расколол страну на тех, кто считает, что российским спортсменам стоит принять условия МОК и показать, на что они способны, и на тех, кто против того, чтобы "потакать политическим провокациям". Altapress.ru решил спросить у жителей края мнения по этому поводу.
Яна Кирпиченко,
алтайская лыжница:
— Могу сказать, что происходящее негативно сказывается на моральном состоянии спортсменов. Мы, как и все, надеемся на благополучный исход. Если Россию допустят до Олимпиады под нейтральным статусом и у меня получится пробиться в команду, я бы все-таки хотела выступить на Олимпийских играх.
Лариса Чайкина,
спортивный обозреватель:
— Надо. Они тренировались весь сезон, давайте будем уважать их здоровье. Всем давно понятно, что наше олимпийское сообщество, которое должно следить за темой допинга, давно не на высоте. Можно много рассуждать о том, как норвежцы занимают призовые места с астмой, но давайте будем честны: Олимпиада давно стала борьбой не между спортсменами, а между их врачами. И, наверное, в той же Норвегии эти врачи намного лучше квалифицированы, чем наши, раз умеют уклоняться от наказания за допинг. А из спортсменов не надо делать крайних. Я лично рада буду, если они выступят, и буду рада за наших лыжников, которые приняли гражданство Южной Кореи, чтобы воплотить свою мечту.
Владимир Олейников,
продавец-консультант магазина спортивных товаров:
— Можно, конечно, встать в позу и из солидарности с отстраненными спортсменами не ехать на Олимпиаду. Но какой смысл назло маме морозить уши? Скорее всего, сейчас все ведущие российские атлеты будут лишены возможности выступать. Понятно, что это решение прежде всего политическое, а уже потом спортивное. Но ребята, которым выпадет возможность выступить вместо них, быть может, никогда бы ее не получили, будь они в другой ситуации. Так почему бы не воспользоваться этим шансом, который может оказаться единственным в жизни?
Анатолий Параскун,
пенсионер, "морж":
— Флаг и гимн — это честь страны, именно ее и выходят защищать спортсмены. Если они выйдут под нейтральным флагом, это будет значить, что они выступают не за Россию. За что тогда считать их национальными героями? Принять решение МОК, которое растоптало принципы Пьера де Кубертена, значит просто взять и прогнуться. Что мешает провести собственную Олимпиаду, позвать спортсменов со всего мира к себе?
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- Сюжет: Допинг-скандалы
- Сюжет: Олимпиада-2018
- Сюжет: Опрос
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