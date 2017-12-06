Родченков рассказал, как происходила подмена пробы олимпийского медалиста Легкова

В ноябре 2017 года Легков был пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпийских играх, также были аннулированы его результаты на Олимпиаде в Сочи, где он завоевал золото и серебро.

По словам Родченкова, он часто обсуждал Легкова с замдиректора Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой. По его словам, именно она отвечала за распределение допинга и называла Легкова "специальным проектом".

Якобы она заявляла Родченкову, что хочет защитить Легкова и после Олимпиады в Сочи.

Как сообщил Родченков, Легков неоднократно сдавал чистые образцы мочи и знал о программе допинга.

"Я подменил его образец 23 февраля. Помню это, потому что в тот день была церемония закрытия. Я еще пошутил, что это церемония закрытия нашей работы в Сочи. Тогда мы подменили пробу Легкова и спасли его", — утверждает Родченков, пишет polit.ru.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи", сообщает РИА Новости. Однако российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.