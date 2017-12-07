Российские власти одобрили участие российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом

Кремль не станет бойкотировать зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмены сами в праве решать, участвовать им под нейтральным флагом или нет. Об этом 6 декабря заявил Владимир Путин, "Известия".
Президент отметил, что обвинения российских спортсменов в употреблении допинга голословны.
"Основаны в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов, ничего другого просто нет", — отметил Путин в ходе визита на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Путин подчеркнул, что нечестно применять коллективную ответственность для всех спортсменов из-за применения допинга одним спортсменом.
Окончательное решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде примут на заседании Олимпийского комитета России12 декабря.
Параллельно стало известно, что Международный олимпийский комитет возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане. "Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будут оплачены расходы на часть обслуживающего персонала", — приводит слова Баха, сказанные на пресс-конференции, RT.
По словам чиновника, российские атлеты не будут отличаться от представителей других стран, участвующих в Олимпиаде-2018.
Справка
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить Олимпийский комитет России от зимних Игр в Южной Корее.
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