Алтайская лыжница завоевала "золото" на молодежном первенстве мира

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала золотую медаль в индивидуальный гонке на 10 километров, сообщает официальный сайт Барнаула.
Соревнования прошли 31 января в Швейцарии. Яна Кирпиченко опередила серебряного призера, соотечественницу Анну Жеребятьеву, на 13,9 секунды. В индивидуальной гонке участвовали девушки 21-23 лет.
Ранее Яна Кирпиченко заняла шестое место в спринте свободным стилем. 2 февраля лыжницу ждет еще одна гонка — скиатлон (7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль).
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