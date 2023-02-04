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Спорт

Алтайские горнолыжки оказались в числе самых подходящими для катания этой зимой

Специалисты сервисов Яндекс Погода и Яндекс Путешествия составили рейтинг горнолыжных курортов с самой лучшей погодой для катания в первой половине февраля, говорится в релизе, поступившем в редакцию altapress.ru.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле.
Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле.
Анна Зайкова.

Лучшая погода для катания на лыжах и сноубордах ожидается на курортах Челябинской, Иркутской и Свердловской областей, а также на склонах Кузбасса (Шерегеш), Башкирии, Алтайского края (Белокуриха) и Республики Алтай («Манжерок») и Хакасии.

В первой половине февраля здесь можно будет комфортно кататься каждый день.

Причем раскрученные сочинские горнолыжки не вошли в топ-10. Хотя 4 февраля там в горах выпало 70 мм снега.

Ранее Ксения Собчак поделилась впечатлениями о горнолыжном спорте на Алтае. По мнению светской львицы, горнолыжный спорт не развит в регионе. Телеведущая заявила, что знает ответ на вопрос, почему горнолыжный спорт не развит на Алтае. По ее мнению, все дело в структуре снега.

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