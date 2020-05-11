Алтайские спортсмены показали, как тренируются в самоизоляции

Алтайские спортсмены не забывают про тренировки даже в режиме самоизоляции. Ролики записывают в рамках акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни».

Воспитанники Алтайской краевой школы по гребле на байдарках и каноэ имени Костенко пустили в ход табуретки и турники. Видео появилось в группе Вконтакте «Canoe22».

Воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва во время вынужденного карантина также записывают видео домашних тренировок.

К акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» присоединился тренер волейбольного клуба «Алтай-АГАУ» Антон Колбунов.

Ранее в алтайском минспорте пояснили, когда возобновятся соревнования и тренировки у детей.