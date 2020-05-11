Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 мая 22°C

Алтайские спортсмены показали, как тренируются в самоизоляции

Алтайские спортсмены не забывают про тренировки даже в режиме самоизоляции. Ролики записывают в рамках акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни».

Спорт.
Спорт.
СС0

Воспитанники Алтайской краевой школы по гребле на байдарках и каноэ имени Костенко пустили в ход табуретки и турники. Видео появилось в группе Вконтакте «Canoe22».

Воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва во время вынужденного карантина также записывают видео домашних тренировок.

К акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» присоединился тренер волейбольного клуба «Алтай-АГАУ» Антон Колбунов.

Ранее в алтайском минспорте пояснили, когда возобновятся соревнования и тренировки у детей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость