В алтайском минспорте пояснили, когда возобновятся соревнования и тренировки у детей

Алтайский спорт будет выходить из режима самоизоляции постепенно, в зависимости от распространения коронавируса. Об этом 8 мая в ходе пресс-конференции сообщил руководитель профильного министерства Алексей Перфильев. «Пока дождь не закончился — сапоги снимать рано», — иносказательно объяснил он сложившуюся ситуацию.