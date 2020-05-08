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Спорт

В алтайском минспорте пояснили, когда возобновятся соревнования и тренировки у детей

Алтайский спорт будет выходить из режима самоизоляции постепенно, в зависимости от распространения коронавируса. Об этом 8 мая в ходе пресс-конференции сообщил руководитель профильного министерства Алексей Перфильев. «Пока дождь не закончился — сапоги снимать рано», — иносказательно объяснил он сложившуюся ситуацию.

Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Анна Зайкова

В настоящий момент план выхода имеет четыре этапа. Если все будет хорошо и заболеваемость пойдет на спад, людям разрешат прогулки на открытом воздухе.

Вторым этапом может стать возобновление работы детских спортивных школ, третьим — проведение соревнований. В последнюю очередь разрешат массовые спортивные и физкультурные мероприятия, предполагающие большое скопление участников.

О конкретных сроках министр спорта Алексей Перфильев говорить не стал, сказав лишь, что все будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

Также чиновники ожидают следующего выступления президента России Владимира Путина, в котором, скорее всего, и будет дана некая конкретика по выходу страны из режима самоизоляции.

Кто проверяет сознательность граждан

По словам Алексея Перфильева, за соблюдение спортивными объектами особого режима в период пандемии следит полиция, Росгвардия и Роспотребнадзор.

Однако в сложившийся ситуации важна больше сознательность самих граждан и руководителей спортивных организаций.

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