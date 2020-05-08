В алтайском минспорте пояснили, когда возобновятся соревнования и тренировки у детей

В настоящий момент план выхода имеет четыре этапа. Если все будет хорошо и заболеваемость пойдет на спад, людям разрешат прогулки на открытом воздухе.
Вторым этапом может стать возобновление работы детских спортивных школ, третьим — проведение соревнований. В последнюю очередь разрешат массовые спортивные и физкультурные мероприятия, предполагающие большое скопление участников.
О конкретных сроках министр спорта Алексей Перфильев говорить не стал, сказав лишь, что все будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, отслеживающего ситуацию с COVID-19.
Также чиновники ожидают следующего выступления президента России Владимира Путина, в котором, скорее всего, и будет дана некая конкретика по выходу страны из режима самоизоляции.
Кто проверяет сознательность граждан
По словам Алексея Перфильева, за соблюдение спортивными объектами особого режима в период пандемии следит полиция, Росгвардия и Роспотребнадзор.
Однако в сложившийся ситуации важна больше сознательность самих граждан и руководителей спортивных организаций.