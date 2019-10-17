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17 октября

Алтайские хоккеисты показали, что происходит в раздевалке и на льду, пока нет зрителей

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» отправилась в очередной выезд. Соперниками наших ребят станет клуб «Чебоксары», один из лидеров первенства ВХЛ. Перед отъездом динамовцы записали очередное видео обращение.

Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Дмитрий Лямзин

По словам главного тренера Александра Усачева, команда после трех предыдущих побед пребывает в хорошем настроении, тренировочный процесс идет по плану.

Хоккеисты призвали болеть за них в предстоящих матчах, которые пройдут 19, 20 и 22 октября.

Кстати, к стану «Динамо-Алтай» присоединились четыре хоккеиста студенческой команды, недавно выигравшей международный турнир Student Hockey Challenge — 2019. Речь идет о защитниках Егоре Стронове и Виталии Уткине, а также нападающих Илье Вопилове и Илье Шубовиче.

В состав команды на выезд они пока не попали.

Домашние матчи «Динамо-Алтай» проведет 2,3 и 5 ноября с ХК «Оренбург» на открывшейся в Барнауле «Титов-Арене».

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