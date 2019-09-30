«Наконец-то дождались»: чем запомнились первые хоккейные матчи в обновленной «Титов-Арене»

28 сентября в Барнауле торжественно открыли после ремонта «Титов-Арену». Посмотреть на новую ледовую площадку и обновленную команду в первый день пришли около 5 тыс. зрителей, во второй — в два раза меньше. Но в любом случае, для алтайского хоккея, переживавшего в последние годы не лучшие времена — это уже рекорд. О плюсах и минусах Дворца спорта, неожиданных казусах в вип-ложе и произошедшем «задымлении», читайте в репортаже altapress.ru.

Что происходило на улице?

Продажа билетов на первый матч во «Титов-Арене» началась за две недели до назначенной даты. Приобретать их болельщики начали очень активно. Организаторы рассказывают: в один из дней в Барнаул приехал человек из Тальменки и купил сразу 60 билетов. И так постоянно.

В итоге к дате открытия уже было реализовано порядка 4 тыс. билетов, большую часть из которых фанаты раскупили через интернет.

Но настоящий ажиотаж начался 28 сентября. С утра у касс Дворца спорта начали собираться толпы — люди приходили, занимали очереди, чтобы заполучить заветный билет.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

К 16:00, когда распахнулись двери «Титов-Арены», тут было не протолкнуться: люди шли большими компаниями, семьями с детьми. Вокруг было много молодежи.

Встретить в этом людском море можно было и известных людей. Как ни в чем не бывало стоял у Дворца исполняющий обязанности мэра Барнаула Вячеслав Франк с двумя внуками. Тут же общался со старыми знакомыми бывший главный фанат динамовцев Михаил Рапопорт, ныне проживающий в Калининграде. Ради хоккея он решил пожертвовать походом на футбол — матчи двух динамовских команд проходили в одно и то же время.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Чем зрителей удивляли внутри?

Внутри «Титов-Арены» тоже было не протолкнуться, зрительские трибуны заполнялись на глазах. За 20 минут до начала шоу найти свободные места было уже сложно. Пара минут — и даже самые, казалось бы, неудобные месте у самых бортиков оказались заняты.

Те, кто не успел занять кресла, выстраивались в очереди на самом верхнем ярусе. А что делать — увидеть матч-открытие хотелось всем.

Организаторам надо отдать должное: посмотреть действительно было на что. В фойе перед матчем выступали обворожительные участницы дэнс-шоу «Инфинити», играл оркестр, для детей были отдельные развлечения — аквагрим и настольные игры.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

На самой арене выступал Владимир Кислов со своей группой, да так зажигательно, что звуки музыки разносились по всему Дворцу. Чувствовалась настоящая атмосфера праздника.

Со знаком минус можно упомянуть только мэйпинг-шоу. Световые эффекты были действительно красивые, а вот проекции на льду подкачали. Поговаривают, что компания, которая организовывала мэйпинг, просто не успела все как следует настроить. Что скрывать, Дворец запускался в чрезвычайной спешке.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Какие плюсы и минусы у «Титов-Арены»?

То, что здесь еще за день до открытия шла стройка, было понятно по многим внешним проявлениям — внутри Дворца стоял стойкий запах краски, на многих креслах видны следы полиэтиленовой пленки, сдирали ее, видимо, впопыхах, в воздухе еще чувствовалась взвесь строительной пыли.

Минусы «Титов-Арены»

В день открытия Дворец инспектировал мастер спорта, заслуженный тренер СССР, главный консультант Управления сборных команд России Игорь Тузик и, поговаривают, остался крайне недовольным. В «Титов-Арене» не успели привести в порядок часть административных помещений, неправильно работало табло, периодически «моргая».

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

С прямой трансляцией вообще была беда — те, кто хотел посмотреть матч-открытие в интернете оказались жутко разочарованы. Увидеть они могли только черное табло со временем и больше ничего.

Не было в первый день и так разрекламированных видеоповторов голов. А сам лед на арене начал в какой-то момент плавиться, проявились даже небольшие лужи. Благо команда заливщиков это вовремя исправила.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Произошел казус и в вип-ложе, куда должен был подняться губернатор Виктор Томенко, чтобы посмотреть матч. Оказалось, что к его приходу сидушки у части кресел еще не закреплены. Глава региона с присущей ему деликатностью свел этот момент на шутку и предложил приставить стульчики. Так он всю игру и просмотрел, покинув Дворец вполне довольным.

Плюсы «Титов-Арены»

Для зрителей во Дворце спорта постарались сделать максимум. Новые сидения оказались очень удобные — они не идут ни в какое сравнение со старыми деревянными и пластмассовыми, на которых приходилось располагаться раньше.

Совковые палатки с чебуреками тоже ушли в прошлое. В фойе «Титов-Арены» открылись два кафе с напитками, фаст-фудом и попкорном. Цены оказались вполне демократичные. В первый день здесь, конечно, были очереди как в «Макдональдс» в 90-е, но девушки-продавцы явно старались.

Было столпотворение и в уборных. Из мужского туалета хвост очереди выходил аж в фойе. Правда в администрации «Титов-Арены» пообещали решить эту проблему.

Сам же Дворец явно преобразился, став гораздо современнее и комфортнее. И, судя по отзывам, люди это оценили. «Наконец-то дождались!» — писали они в соцсетях.

Как проходила первая игра?

Атмосфера первого матча в «Титов-Арене» была поистине нереальная. Такого эмоционального подъема здесь не было десятилетие, если не больше. Пожалуй, последний раз Дворец спорта так заполнялся и болел за родной «Мотор» в 2003—2005 годах, когда команда выходила в плей-офф.

28 сентября, как только прозвучал свисток, весь зал начал скандировал: «Алтай-Алтай». Пару раз слышно было «Вперед, Мотор!», но эти выкрики тут же тонули в общем гуле.

Создавать этот неповторимый фан-шум помогали бумажные вееры-трещетки. Еще одна классная «фишка», которой в алтайском хоккее раньше не было. Вроде бы, мелочь, а людям понравилось.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Во втором периоде, когда счет был 1:2 не в нашу пользу, ведущий предложил запустить «волну», народ эту идею тут же дружно поддержал. По заполненным трибунам «волна» прокатилась раз, второй, третий и — вот результат. «Динамо-Алтай» тут же отыгралось.

Последние минуты матча, перетекшего после счета 3:3 в овертайм, проходили крайне напряженно. Несколько раз у барнаульских хоккеистов были шансы закончить эту нервотрепку, но шайба упорно не шла в ворота соперников, пройдя раз в сантиметре от штанги, в другой — щелкнув об нее и отскочив.

Хоккейный матч «Динамо-Алтай» против «Юниора». 28 сентября 2019 года Дмитрий Лямзин Хоккейный матч «Динамо-Алтай» против «Юниора». 28 сентября 2019 года Дмитрий Лямзин Хоккейный матч «Динамо-Алтай» против «Юниора». 28 сентября 2019 года Дмитрий Лямзин Хоккейный матч «Динамо-Алтай» против «Юниора». 28 сентября 2019 года Дмитрий Лямзин Хоккейный матч «Динамо-Алтай» против «Юниора». 28 сентября 2019 года Дмитрий Лямзин

Победный штурм произошел под самый конец овертайма. В итоге — 4:3 и дикий восторг зрителей, которые провожали игроков продолжительными аплодисментами. Лучшего сценария для стартового психологического триллера и не придумаешь.

Что произошло на следующей игре с «Юниором»?

На следующий день в «Титов-Арене» было все гораздо спокойнее. Никакой особой сутолки, столпотворений. Болельщики, которых по приблизительным подсчетам было около 2,5 тыс., спокойно проходили на свои месте. Полностью заполненными оказались две большие боковые трибуны.

Сама игра не фантанировала голевыми моментами. Эмоций хоккеисты добавили в концовке второго периода, сойдясь в рукопашной. Но драчливых быстро разняли и отправили на скамейку каждого с двухминутным штрафом.

Еще одна заминка произошла уже в третьем периоде. Неожиданно на арене раздались предупреждения о задымлении. Металлический голос настойчиво просил зрителей не паниковать и выходить к запасным выходам.

По началу люди были слегка ошарашены, часть из них действительно пошли к выходу. Оставшиеся ждали какого-то объяснения. В итоге диктор объявил, что произошла ошибка, и извинился перед болельщиками.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Игру возобновили. А зрители убедились, что сигнализация во Дворце спорта точно есть.

К несчастью, в этот день «Динамо-Алтай» не суждено было выиграть. Сравняв счет после первой заброшенной «Юниором» шайбы, укрепить свое преимущество команда не смогла. В овертайме на этот раз сильнее оказались гости — 1:2.

По итогам двух прошедших туров с семью набранными очками барнаульцы расположились на третьем месте. Учитывая, что первенство ВХЛ только набирает обороты, поводов посыпать голову пеплом пока нет.

Что зрителей ожидает дальше?

Следующие домашние матчи «Динамо-Алтай» проведет 8, 9 и 11 октября. Соперниками нашей команды станут «Красноярские рыси».

А уже завтра, 1 октября, в Барнауле стартует международный турнир Student Hockey Challenge-2019. В матче-открытия скрестят клюшки хоккеисты Барнаула и США.