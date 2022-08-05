8 августа
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Спорт

Алтайские легкоатлеты снова озолотились на чемпионате России

Легкоатлеты из Алтайского края завоевали еще два золота в Чебоксарах. Там сейчас проходит чемпионат России по легкой атлетике.

Легкая атлетика, бег.
Легкая атлетика, бег.
CC0

4 августа барнаулец Савелий Савлуков выиграл забег на 400 метров у мужчин, пробежав дистанцию за 45,63 секунды.

Вторым финишировал Рудольф Верховых из Свердловской области за 46,29 секунд. Бронзу забрал житель Томска Дмитрий Разумов с результатов 46,41.

Полина Миллер — еще одна барнаульская легкоатлетка — стала первой на дистанции 400 метров среди женщин. Ее время — 51,29 секунды.

Второе место у Екатерины Реньжиной, представляющей Москву и Тульскую область, — 51,53. Третье место заняла Екатерина Иванова из Иркутской области — 51,96.

Ранее барнаулец Сергей Шубенков завоевал золото в Чебоксарах.

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