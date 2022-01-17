Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов выступит на Олимпиаде

22-летний уроженец Заринска Даниил Серохвостов попал в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Он безоговорочно завоевал это право, заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

17 января он объявил состав мужской сборной России по биатлону, которая примет участие в Олимпиаде. Помимо Серохвостова, в состав вошли Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили, перечисляет ТАСС.

Запасными стали Антон Бабиков и Александр Поварницын.

«Серохвостов безоговорочно завоевал это право, с первых этапов Кубка мира он показывает одну из лучших скоростей, стабильную стрельбу, не подвел в эстафетах», — сказал Виктор Майгуров.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее российская сборная взяла золото в эстафете на этапе Кубка мира, а в финальной гонке — мужском пасьюте на 12.5 км — россиянин Александр Логинов выиграл серебро.

Счастливая случайность

В начале сезона Даниил попал в основной состав по счастливой случайности, пишет «Чемпионат». Тренеры не собирались брать молодого биатлониста на Кубок мира.

Но перед началом международных соревнований, в Ханты-Мансийске прошли отборочные старты, по итогам которых был сформирован состав мужской сборной России на этапы Кубка IBU, а также выбран шестой биатлонист, который должен был дополнить основную команду на Кубке мира.

По итогам отбора в команду попал Александр Поварницын, а Серохвостов выступил чуть слабее.

Однако вскоре стало известно, что тренеры допустили ошибку — не отследили изменения в регламенте IBU. По новым правилам Поварницын не мог поехать сразу на Кубок мира из-за нехватки квалификационных очков. Вместо Поварницына отправили Серохвостова, у которого квалификационных очков хватало.

И сам спортсмен говорил, что шансов на Кубок мира у него нет: «Цели на сезон? Бегать на международном уровне. Пытаться остаться там, показывать результат. Отобраться на Кубок мира. Шансов выступить там вообще нет, так как… Ну это все внутри команды обговаривалось, не буду ничего говорить. Просто отвечу, что нет».