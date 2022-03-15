17 марта
﻿
Спорт

Алтайский биатлонист назвал странным отказ от участия в Кубке мира в нейтральном статусе

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов сказал, что считает странным решение Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в заключительных этапах Кубка мира сезона-2021/22.

Даниил Серохвостов, алтайский биатлонист.
Даниил Серохвостов, алтайский биатлонист.
instagram.com/danielserokhvostov1.

Ранее СБР отказался от участия сборной в соревнованиях под нейтральным флагом, а затем Международный союз биатлонистов (IBU) последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и полностью лишил россиян и белорусов возможности участвовать в стартах под эгидой организации, поясняет sportbox.ru.

Серохвостов в интервью «Матч.тв» рассказал, что спортсменам изначально разрешили поехать на соревнования.

«Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать. Поэтому для меня было странно, что отказались», — прокомментировал ситуацию алтайский биатлонист.

Даниил Серохвостов.
Даниил Серохвостов.
Скриншот трансляции Матч ТВ

Он рассказал, что переписывался по этому поводу со спортсменами из Норвегии и Швеции. Никакого негатива в переписке он не получил. Зарубежные биатлонисты написали ему, что «понимаем, почему так, на вас зла не держим, ждем, когда вы приедете».

Также Серохвостов прокомментировал момент, что российским спортсменам может быть небезопасно находиться на соревнованиях.

«Думаю, что IBU как организаторы сделали бы все, чтобы мы были в безопасности. Конечно, я слышал, что у лыжников машину разукрасили. Это, конечно, жестко. Хорошо, что никто не пострадал, стекла не разбили. Все равно не думаю, что российская машина сервисменов была виновата. Портить имущество людей, которые ничего не сделали, очень странно», — говорит он.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах мужской сборной России по биатлону на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

Результаты его разочаровали. «Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде», — недоволен Губерниев.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость