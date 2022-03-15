Алтайский биатлонист назвал странным отказ от участия в Кубке мира в нейтральном статусе

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов сказал, что считает странным решение Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в заключительных этапах Кубка мира сезона-2021/22.

Ранее СБР отказался от участия сборной в соревнованиях под нейтральным флагом, а затем Международный союз биатлонистов (IBU) последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и полностью лишил россиян и белорусов возможности участвовать в стартах под эгидой организации, поясняет sportbox.ru.

Серохвостов в интервью «Матч.тв» рассказал, что спортсменам изначально разрешили поехать на соревнования.

«Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать. Поэтому для меня было странно, что отказались», — прокомментировал ситуацию алтайский биатлонист.

Даниил Серохвостов. Скриншот трансляции Матч ТВ

Он рассказал, что переписывался по этому поводу со спортсменами из Норвегии и Швеции. Никакого негатива в переписке он не получил. Зарубежные биатлонисты написали ему, что «понимаем, почему так, на вас зла не держим, ждем, когда вы приедете».

Также Серохвостов прокомментировал момент, что российским спортсменам может быть небезопасно находиться на соревнованиях.

«Думаю, что IBU как организаторы сделали бы все, чтобы мы были в безопасности. Конечно, я слышал, что у лыжников машину разукрасили. Это, конечно, жестко. Хорошо, что никто не пострадал, стекла не разбили. Все равно не думаю, что российская машина сервисменов была виновата. Портить имущество людей, которые ничего не сделали, очень странно», — говорит он.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах мужской сборной России по биатлону на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

Результаты его разочаровали. «Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде», — недоволен Губерниев.