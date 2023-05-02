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Спорт

Алтайский боксер вышел в полуфинал первенства Европы

Данил Белевитин из Рубцовска стал полуфиналистом первенства Европы по боксу среди юниоров 17−18 лет, сообщает «Алтайский спорт».

Тренировка по боксу в СДЮШОР "Алтайский ринг"
Тренировка по боксу в СДЮШОР "Алтайский ринг"
Олег Богданов

Турнир проходит в Ереване. 30 апреля определились все полуфиналисты.

Среди россиян, которые вышли в медальную стадию, оказался представитель алтайской школы бокса, воспитанник СШОР «Алтайский ринг» Данил Белевитин.

Юноша выступает в весовой категории 63,5 килограммов.

В первом раунде Данил одержал победу над спортсменом армянского происхождения с бельгийским паспортом после единогласного решения судей.

В четвертьфинале Белевитин также получил все пять судейских голосов после успешного поединка с израильтянином.

О результатах полуфинала станет известно позже. А финал состоится уже 2 мая.

Ранее стало известно, что чемпион Европы по боксу стал помощником мэра наукограда.

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