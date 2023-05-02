Алтайский боксер вышел в полуфинал первенства Европы

Турнир проходит в Ереване. 30 апреля определились все полуфиналисты.
Среди россиян, которые вышли в медальную стадию, оказался представитель алтайской школы бокса, воспитанник СШОР «Алтайский ринг» Данил Белевитин.
Юноша выступает в весовой категории 63,5 килограммов.
В первом раунде Данил одержал победу над спортсменом армянского происхождения с бельгийским паспортом после единогласного решения судей.
В четвертьфинале Белевитин также получил все пять судейских голосов после успешного поединка с израильтянином.
О результатах полуфинала станет известно позже. А финал состоится уже 2 мая.
Ранее стало известно, что чемпион Европы по боксу стал помощником мэра наукограда.