3 июля
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Спорт

Алтайский футболист будет играть в клубе из высшего дивизиона России

Воспитанник барнаульского футбольного клуба "Динамо", 32-летний защитник Александр Жиров, стал игроком "Балтики", сообщает Sports.ru.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Ранее "Балтика" выступала во втором дивизионе страны, но по итогам прошедшего сезона добилась повышения и перешла в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В июне клуб подписал Жирова в свою команду и рассчитывает вместе с ним добиться успехов в РПЛ.

Александр с 2018 года выступал во втором футбольной дивизионе Германии за "Зандхаузен". Некоторое время Жиров даже был капитаном.

Однако летом 2023 года контракт Александра с клубом закончился, и стороны не стали его продлевать. Жиров стал свободным агентом, и "Балтика" смогла сэкономить, не платя предыдущей команде.

В ранние годы Жиров также успел поиграть за «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар» и «Енисей».

Ранее сборная Испании по футболу стала победителем Лиги наций.

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