Алтайский футболист выиграл Суперкубок России

Команда из Санкт-Петербурга обыграла московский «Спартак» с разгромным счетом — 4:0. Голы на свой счет записали Иван Сергеев, Малком, Вендел и дебютировавший в составе Кассьерра.
Александр Ерохин вышел на поле на 86-й минуте, заменив бразильца Дугласа Сантоса. Результативными действиями алтайский полузащитник не отметился.
Кстати, в этом матче участвовал еще один спортсмен из Барнаула — Александр Соболев. В «Спартаке» он вышел в стартовом составе, но на 61 минуте был заменен на другого нападающего — Николсона.
Напомним, Александр Ерохин в составе «Зенита» в этом году стал четырехкратным чемпионом России.
Ранее стало известно о том, что команду «Динамо-Барнаул» покидает главный наставник Александр Суровцев. Причина проста — неудовлетворительное выступление футболистов в Чемпионате Футбольной национальной лиги — 2.