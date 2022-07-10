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Спорт

Алтайский футболист выиграл Суперкубок России

Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин стал обладателем Суперкубка России в составе петербуржского «Зенита». Матч состоялся вечером 9 июля.

Александр Ерохин
Александр Ерохин
www.instagram.com/erokhin___alexander/

Команда из Санкт-Петербурга обыграла московский «Спартак» с разгромным счетом — 4:0. Голы на свой счет записали Иван Сергеев, Малком, Вендел и дебютировавший в составе Кассьерра.

Александр Ерохин вышел на поле на 86-й минуте, заменив бразильца Дугласа Сантоса. Результативными действиями алтайский полузащитник не отметился.

Кстати, в этом матче участвовал еще один спортсмен из Барнаула — Александр Соболев. В «Спартаке» он вышел в стартовом составе, но на 61 минуте был заменен на другого нападающего — Николсона.

Напомним, Александр Ерохин в составе «Зенита» в этом году стал четырехкратным чемпионом России.

Ранее стало известно о том, что команду «Динамо-Барнаул» покидает главный наставник Александр Суровцев. Причина проста — неудовлетворительное выступление футболистов в Чемпионате Футбольной национальной лиги — 2.

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