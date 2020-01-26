Алтайский край лучше всех в стране борется с допингом

Алтайский край вошел в группу регионов-лидеров по организации и проведению антидопинговой работы. Об этом сообщает сайт регионального минспорта.

Такое рейтинг составила всероссийская антидопинговая организация РУСАДА. Наряду с Алтайским краем в число лидеров попали Белгородская область, Московская область и Республика Коми.

Правда. критерии составления такого рейтинга звучат несколько просто. К примеру, Алтайский край похвалили за наличие на сайте минспорта специального антидопингового раздела. В крае проводятся профилактические образовательные мероприятия, а отчет о них с фотографиями направляется в РУСАДА.

Кроме того, Алтайский край подписал договор о сотрудничестве с РУСАДА, а в региональном минспорте за это направление работы отвечает компетентный специалист.

Напомним, 9 декабря исполком WADA (Всемирного антидопингового агентства) единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу. Было решено отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Как пишет «Р-Спорт», 25 января глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что сделает все возможное, чтобы чистые российские спортсмены, такие например, как легкоатлеты Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, были допущены к международным соревнованиям.

Ранее аналогичное заявление сделал новый министр спорта Олег Матыцин. «Мы как государственный орган, министерство будем делать все, чтобы защитить всех „чистых“ спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране», — сказал он.