WADA отстранило Россию от соревнований, а спортсменов от Олимпиады

Эту информацию подтвердил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Также, по данным France-Presse, исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года. На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна

В понедельник, 9 декабря, в Лозанне проходит заседание исполкома WADA, на котором обсуждаются рекомендации CRC. РУСАДА признано не соответствующим антидопинговому кодексу.

CRC WADA 25 ноября рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.