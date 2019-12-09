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9 декабря -2°C

WADA отстранило Россию от соревнований, а спортсменов от Олимпиады

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу, сообщает РИА «Новости».

Всемирное антидопинговое агентство.
Всемирное антидопинговое агентство.
media.nu.nl

Эту информацию подтвердил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Также, по данным France-Presse, исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года. На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна

В понедельник, 9 декабря, в Лозанне проходит заседание исполкома WADA, на котором обсуждаются рекомендации CRC. РУСАДА признано не соответствующим антидопинговому кодексу.

CRC WADA 25 ноября рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

Справка

В 2015 году РУСАДА дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Через три года, в сентябре 2018 года, WADA решило восстановить агентство в правах. Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах до конца 2018 года, но при передаче данных у агентств возникли разногласия. 18 января 2019 года эксперты WADA получили нужные пробы. Однако отметили, что РУСАДА должно продолжать выполнять все необходимые требования, чтобы сохранить статус соответствия.

Ранее на официальном сайте WADA сообщили, что комитет организации рекомендовал объявить РУСАДА несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Это заявление сопровождалось рядом рекомендованных санкций в отношении России.

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