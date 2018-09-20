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20 сентября
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WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) официально признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу и восстановил его статус, пишет МАТЧ!

Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017.
Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017.
Олег Богданов

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус дал комментарий ТАСС:

Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики.

Справка

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля 2016 года в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.

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