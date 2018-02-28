WADA лишит Россию права проводить международные соревнования

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло поправки в свой кодекс. Согласно им, статус Российского антидопингового агенства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года, пишет ТАСС.
В конце прошлого года совет учредителей WADA внес в кодекс поправки, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года. Согласно внесенным изменениям, международные федерации обязуются принимать заявки на международных соревнований "только от тех стран, чье правительство подписало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA".
Учитывая то, что WADA пока не намерено возвращать РУСАДА должный статус после допинговых скандалов, с 1 апреля все международные федерации, подписавшие кодекс Всемирного агенства, лишаются права отдавать России спортивные соревнования различного уровня. Однако на турниры, с которыми уже подписаны контракты, этот запрет распространяться не будет.
Справка
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля 2016 года в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.
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