WADA обеспокоено оправданием 28 российских олимпийцев

В пресс-релизе подчеркивается, что WADA поддерживает инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, передает ТАСС.

"Оправдание 28 россиян из 39 — лишь вершина айсберга, — заявила она. – Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придется бороться за победу с допингерами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация", - приводит слова вице-президент WADA Линды Хеллеланд "Газета.ру".

Издание сообщает, что 3 и 4 февраля на исполнительном комитете МОК будет подробно обсуждено решение CAS и приняты конкретные меры. Не исключается, что чиновникам все же придется допустить отстраненных ранее россиян к участию в Играх-2018.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Так Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов. Средни них, например, скелетонист Александр Третьяков, лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, конькобежец Иван Скобрев, саночник Альберт Демченко и другие.

Частично были удовлетворены апелляции 11 спортсменов (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане). В этот список попали, в том числе бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, лыжницы — Юлия Иванова и Юлия Чекалева и другие.