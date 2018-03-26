Маска и солнцезащитные очки: информатор WADA прячет свое новое лицо

Информатор WADA Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США. Он обсудил с американскими сенаторами "угрозу, которую Россия представляет для США", пишет "Газета.ру".
Родченков был в конгрессе в лыжной маске и солнцезащитных очках. Опасаясь за свою жизнь, информатор WADA сделал пластическую операцию и теперь прячет свое новое лицо.
Сенаторы отметили, что боязнь Родченкова связана в том числе и с недавним отравлением в Англии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет bfm.ru.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что в России система допинга существовала на государственном уровне, что способствовало победе спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Заявления Родченкова вызвали международный скандал и привели к отстранению сборной России от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
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