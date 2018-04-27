Информатор WADA Родченко отказался от допинговых обвинений против России

Под присягой Родченков заявил, что:

никогда не давал спортсменам допинговый коктейль "Дюшес";

никогда не видел, чтобы спортсмены его употребляли;

не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля;

ни разу не видел, чтобы спортсмен сдавал специально заготовленную "чистую" мочу;

не видел, чтобы спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.

"Несмотря на все эти заявления Родченкова и Макларена, самое главное, на мой взгляд, что они не отказались от своих обвинений в адрес России по якобы существовавшей в стране системе поддержки допинга на государственном уровне", — сказал депутат Госдумы и известный боксер Николай Валуев.

Именно со слов Родченкова писался доклад канадского юриста Ричарда Макларена, дневник информатора WADA стал ключевым доказательством для комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах четыре десятка российских спортсменов, пишет "Советский спорт".

В марте информатор WADA Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США. Родченков был в конгрессе в лыжной маске и солнцезащитных очках. Опасаясь за свою жизнь, информатор WADA сделал пластическую операцию и теперь прячет свое новое лицо.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что в России система допинга существовала на государственном уровне, что способствовало победе спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Заявления Родченкова вызвали международный скандал и привели к отстранению сборной России от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.