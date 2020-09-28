Алтайский край стал самым спортивным регионом Сибири

Положение Алтайского края в рейтинге за год не изменилось.
В списке, опубликованном «РИА Новости», учитывали долю жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в нетрезвом виде, смертность от отравлений алкоголем, а также доля занятых на вредном или опасном производстве.
Первые строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.
За 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта, составила 43%.