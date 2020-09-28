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Спорт

Алтайский край стал самым спортивным регионом Сибири

В рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2019 году Алтайский край занял 36 место, но из регионов Сибири оказался выше всех. Новосибирская область заняла только 45 место, остальные — еще ниже.

Фестиваль уличного спорта в Барнауле.
Фестиваль уличного спорта в Барнауле.
Александра Фоменко.

Положение Алтайского края в рейтинге за год не изменилось.

В списке, опубликованном «РИА Новости», учитывали долю жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в нетрезвом виде, смертность от отравлений алкоголем, а также доля занятых на вредном или опасном производстве.

Первые строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.

За 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта, составила 43%.

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