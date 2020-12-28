Алтайский министр сыграл в хоккей с рубцовским мэром

Министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов побывал в Рубцовске и вместе с главой города Дмитрием Фельдманом опробовал лед на новой «Гимаев-арене», пишет газета «Местное время».

Нагорнов побеседовал с руководством спорткомплекса о технических деталях, расписании занятий для муниципальных секций, оборудованием хостела для приезжих команд и так далее.

Потом министр решил лично проверить лед. К нему присоединились Дмитрий Фельдман и его зам Владимир Пьянков. Чиновники сыграли в импровизированный хоккей.

Неожиданно для всех они показали недюжинные спортивные умения, продемонстрировав уверенное владение коньками, клюшками и шайбой, заметили местные журналисты.

«За строительством ледовой арены я наблюдал с самого начала — от стадии проекта, до момента открытия. Красиво, впечатляет, было очень приятно, что я смог лично опробовать лед на объекте», — сказал Анатолий Нагорнов.

Ранее altapress.ru писал, что 4 декабря в Рубцовске запустили единственный в городе ледовый дворец спорта «Гимаев-Арена».

Объект, строительство которого началось в 2018 году, возвели на условиях концессии — часть средств вложило государство, оставшееся — частный инвестор. Он же теперь берет на себя обязанности по эксплуатации здания. Таких примеров в России больше нет.