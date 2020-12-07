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Спорт

«Сюда не хотелось раньше ехать»: как в Рубцовске открывали современную ледовую арену

4 декабря в Рубцовске запустили единственный в городе ледовый дворец спорта «Гимаев-Арена». Объект, строительство которого началось в 2018 году, возвели на условиях концессии — часть средств вложило государство, оставшееся — частный инвестор. Он же теперь берет на себя обязанности по эксплуатации здания. Таких примеров в России больше нет.

Открытие "Гимаев-Арены" в Рубцовске.
Открытие "Гимаев-Арены" в Рубцовске.
Анна Зайкова

Как проходило открытие

«Гимаев-Арену», названную в честь прославленного советского хоккеиста и телекомментатора Сергея Гимаева, бывавшего на Алтае, изначально планировали открыть в октябре. Но тогда еще требовалось время, чтобы навести в ледовом дворце красоту.

Да и резкий рост заболеваемости коронавирусом не способствовал массовым праздникам.

Рисковать не стали и сейчас: круг приглашенных оказался ограничен, на трибунах люди рассаживались через одного. На улице для всех желающих велась трансляция.

Среди почетных гостей были представители регионального и федерального минспорта, а также сын Гимаева старшего Сергей Сергеевич.

Он пошел по стопам отца во всех отношениях: играл в хоккей, а теперь на спортивном канале осваивает профессию комментатора.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Сергей Гимаев,
сын Сергея Наильевича Гимаева, комментатор «КХЛ ТВ»:

О том, что арена будет названа в честь моего отца, я узнал от мамы. Испытал большую гордость. Хочу поблагодарить людей, которые участвовали в строительстве этой арены и порадоваться за жителей Рубцовска, у которых теперь есть возможность заниматься в отличных условиях хоккеем, фигурными катанием и быть ближе к спорту.

Стать ближе к спорту рубцовчане смогли уже в день открытия дворца. 4 декабря здесь прошел первый официальный матч между местным «Торпедо» и опытными «Бочкарями», которые ожидаемо взяли вверх со счетом 15:3. Но, как говорится, лиха беда начало.

Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
Матч &quot;Торпедо&quot; - &quot;Бочкари&quot;. Декабрь 2020года.
Матч «Торпедо» — «Бочкари». Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова

Кстати, соперники друг друга знают хорошо, встречались не единожды в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Идейный вдохновитель хоккея в Бочкарях Вадим Смагин рассказывает, что до последнего времени условий в Рубцовске никаких не было: площадка с покосившимися бортами, жуткий лед, а раздевалка больше похожая на подсобку какого-то мясокомбината.

«Сюда не хотелось раньше ехать», — признается он.

Теперь же все станет по другому. Уже известно, что современная «Гимаев-Арена» будет принимать игры НХЛ и возможно станет площадкой нового турнира, названного также в честь Сергея Гимаева.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Что из себя представляет объект

«Гимаев-Арена» по нынешним меркам небольшая — 3,6 тыс. кв метров общей площади. Для сравнения, такая же тренировочная «Карандин-Арена» в Барнауле — 9,5 тыс кв. метров.

Но в Рубцовске все получилось функционально и компактно.

Как было и как стало

&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Август 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Август 2020 года.
Дмитрий Лямзин
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Август 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Август 2020 года.
Дмитрий Лямзин
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Август 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Август 2020 года.
Дмитрий Лямзин
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Август 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Август 2020 года.
Дмитрий Лямзин
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Август 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Август 2020 года.
Дмитрий Лямзин
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Август 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Август 2020 года.
Дмитрий Лямзин
&quot;Гимаев-Арена&quot; в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
«Гимаев-Арена» в Рубцовске. Декабрь 2020 года.
Анна Зайкова

На первом этаже — вестибюль, магазин атрибутики и формы, прокат и сама арена. На втором — зрительские трибуны на 300 мест, кафе с видом на лед, раздевалки и хостел. В подтрибунном помещении разместились технические помещения.

Подрядчик — компания «Арена» — сделал все сам, начиная от сидений и хоккейных бортов, заканчивая охладительной «начинкой» и ледозаливочной машиной.

Зачем нужна концессия

Для «Арены» проект в Рубцовске уже второй по концессии. Еще один более глобальный и масштабный стоимостью больше 1 млрд рублей сейчас реализуется в Улан-Уде. Суть концессии в том, чтобы разделить финансовое бремя и ускорить процесс строительства.

В «Гимаев-Арену» 121,7 млн рублей направили из федерального и краевого бюджетов. Собственные 127 млн, по изначальным договоренностям, должен был вложить инвестор. Обязательства он выполнил с лихвой: еще в августе, когда строительство выходило на финальный этап, стало понятно, что придется выйти за пределы сметы.

Благоустройство вокруг дворца подрядчик делал уже за свой счет. Итоговую сумму затрат в компании окончательно не сводили, но, скорее всего, с учетом государственных вложений она превысит 300 млн рублей.

По условиям концессии, за семь лет 127 млн рублей бюджет частному партнеру вернет, так как объект все-таки является государственным. Компания в свою очередь берет на себя обязанности по его эксплуатации.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Учитывая вообще не дешевые коммунальные тарифы Рубцовска, «съедать» ЛДС будет порядка 1,3−1,5 млн рублей в месяц.

Кто будет заниматься

В будни с 09.30 до 17.00 в ледовом дворце будут действовать социальные часы. Они предназначены для городских секций по хоккею и шорт-треку.

Остальное время отдается под коммерческий прокат. По словам гендиректора компании «Арена» Михаила Дроздова, стоимость часа тренировки на льду будет составлять 6 тыс. рублей, почти вдвое дешевле, чем в Барнауле.

Для всех желающих в «Гимаев-Арене» также будут открыты кафе и тренажерный зал.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Елена Сандакова, руководитель службы управления проектами развития спортивной индустрии Минспорта России, отмечает: практику выведения подобных объектов на уровень самоокупаемости опробуют именно в Рубцовске.

Пока в нашей стране делать это не научились. Спортивные объекты за федеральный счет строятся сотнями, но никто не думает, как и за счет чего они потом будут зарабатывать.

«К сожалению, многие регионы неэффективно эксплуатируют спортивные объекты. А потом просят государство забрать их на свой баланс», — сообщила эксперт.

По ее словам, в России пока всего лишь три спортивных объекта возводятся по концессии, два из которых взяла на себя алтайская компания.

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