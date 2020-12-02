Губернатор Томенко волевым решением оживит забытый со времен Карлина долгострой в Барнауле

В 2021 году в Барнауле должно возобновиться строительство ледовой арены на проспекте Сибирский. Проект был заморожен в 2015 году, и все это время серьезных подвижек в его судьбе не было.

Как сообщил 2 декабря министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, проект ледовой арены прошел экспертизу — это первый шаг к возобновлению строительства.

Следующим должно стать внесение объекта в краевую инвестиционную адресную программу (КАИП), которую должны утвердить до конца декабря. Объем финансирования на 2021 год — 150 млн рублей.

Общая стоимость новой арены в Барнауле может составить в итоге 820 млн рублей. Изначально, в 2011 году, было 510 млн.

Министр спорта также уточнил, что ведомству предстоит выбрать подрядчика, который возьмется за возведение данного объекта. Если все пойдет нормально, работу могут завершить в 2024 году.

Хватает ли в Барнауле льда?

В настоящий момент в краевой столице две крытые ледовые площадки — «Титов-Арена» в центре города и «Карандин-Арена» в его спальной части. Но этого катастрофически не хватает для хоккеистов, фигуристов и керлингистов.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Предполагается, что ледовая арена на проспекте Сибирский станет тренировочной. Здесь будет базироваться хоккейная школа «Алтай» и другие краевые секции, у которых нет своих помещений и их приходится арендовать.

Почему заморозили строительство

В 2011 году строительство крытого ледового катка на проспекте Сибирском начинали по сути от безысходности. Отношения у школы «Алтай» с крайсовпрофом, владевшим Дворцом зрелищ и спорта, были, как говорится, на ножах.

Плата за аренду льда росла постоянно, а времени для ребятишек все равно было мало.

Недостроенный крытый каток для хоккейной школы олимпийского резерва «Алтай». Анна Зайкова

В сентябре 2013 года на Сибирский, 52 зашел «Стройгаз». Главный на тот момент застройщик всех краевых объектов развести здесь бурную деятельность не успел.

Строительные работы постоянно затягивались, завести под крышу каток «Стройгаз» так и не смог. В 2015 году финансирование объекта прекратилось. Уже в тот момент было понятно, что у компании серьезные проблемы. Авансировать ей средства дальше было крайне опасно. В объект уже было вложено более 170 млн рублей.