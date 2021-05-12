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Спорт

Алтайский министр спорта намекнул на судьбу-злодейку хоккейного «Динамо»

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» скорее всего в следующем сезоне не пойдет на повышение и останется играть в первенстве Высшей хоккейной лиги. Это дал понять 11 мая во время пресс-конференции министр спорта края Алексей Перфильев, сказав, что итоговое третье место — не тот результат, который ожидался.

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.
Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

По словам Алексея Перфильева, при оценке результата алтайских команд оцениваются два аспекта — спортивный результат и популярность у болельщиков.

С последним у хоккеистов проблем нет — на топовые матчи регулярного первенства и плей-офф «Титов-Арена», рассчитанная на 4 тыс. посадочных мест, была заполнена полностью.

А вот с результатов не повезло: «Динамо-Алтай» на стадии полуфинала проиграло «Красноярским Рысям», усиленным игроками ВХЛ-А, и оказалось в итоге с бронзой.

Министр спорта полагает, что для повышение в классе команде все же надо завоевать кубок.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

В конце мая Алексей Перфильев планирует встретиться с группой попечителей хоккейного клуба, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу.

Что нужно для повышения

Прежде всего деньги. Для того, чтобы перейти в ВХЛ-А команда должна гарантировать бюджет минимум в 140 млн рублей, что почти в три раза больше, чем сейчас у «Динамо-Алтай».

Ранее Алексей Перфильев обещал: будет кубок — команда сможет рассчитывать еще на 50 млн рублей. Правда, с оговоркой: только треть этих денег будет бюджетной, остальное придется добывать самим.

Матч &quot;Динамо-Алтай&quot; - &quot;Красноярские Рыси&quot;.
Матч «Динамо-Алтай» — «Красноярские Рыси».
vk.com/hcdaofficial

Вероятно, теперь финансовой прибавки у хоккеистов не будет.

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