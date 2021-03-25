Мощные команды, миллиарды, игры нон-стоп. Фишки подэлитного российского хоккея, куда стремится «Динамо-Алтай»

25 марта хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проведет следующую ответную встречу полуфинала Кубка Федерации с «Красноярскими Рысями». На кону стоит долгожданный финал, престижный трофей и возможность выхода в подэлитный чемпионат Высшей хоккейной лиги, о которой так мечтает наш клуб. Но там все не просто: мастеровитые соперники с серьезными бюджетами, строгие требования и игры в режиме нон-стоп. Что еще может ожидать «Динамо-Алтай», если все получится, читайте в разборе altapress.ru.

Как происходит переход

В первенство Высшей хоккейной лиги, или, как его периодически называют, ВХЛ-Б, динамовцы пришли на замену своему предшественнику «Алтаю» два сезона назад. За это время лига съежилась до шести команд. Не густо.

Разъездов, конечно, стало меньше, но игр между собой больше. С каждым соперником в «регулярке» «Динамо-Алтай» сыграло аж по восемь раз дома и в гостях.

Очевидно, что такой формат не интересен ни самим игрокам, ни зрителям. Значит, надо что-то менять, решило руководство клуба.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Переход в чемпионат ВХЛ — дело больше техническое, нежели спортивное. Зайти в лигу выше может любая команда первенства при наличии должного бюджета.

Но есть один важный момент — кубок. 18 марта на пресс-конференции министр спорта края Алексей Перфильев объявил: будет трофей — будет и увеличение финансирования, не будет — тогда судьбу команды еще предстоит обсуждать.

Кто стоит на пути

«Красноярские Рыси» — самый непростой соперник двух полуфиналов. Эта команда в регулярном первенстве ВХЛ «мальчиками для битья» не смотрелась, но и лидером в этом сезоне тоже не была — в общем, крепкий середняк.

Но серию плей-офф «Рыси» начали по сути новым составом. Дело в том, что в Красноярске выстроена система клубного хоккея: есть «Сокол», который выступает в чемпионате ВХЛ, есть «Красноярские Рыси», обосновавшиеся рангом ниже.

«Сокол» в ВХЛ-А в стадию плей-офф не попал, оказавшись лишь на 19-м месте, но клубное руководство решило, что кубковый трофей все же нужен, и заявило в состав «Рысей» сразу 13 игроков своей первой команды.

Цель одна — выиграть финал. Сейчас на пути к нему у красноярцев стоят наши динамовцы.

После двух матчей в Барнауле тренер «Рысей» Анатолий Степанов на претензии по новому составу попытался оправдаться, мол, у «Динамо» игроки куда опытнее.

«Если смотреть на состав соперника, то у нас всего три возрастных игрока, а остальные — 21 год и младше, так что я думаю, что это отговорки для бедных», — заявил он.

Первые игры показали, что силы в принципе равны: пока счет в серии 2:1 в пользу «Рысей». 25 марта команды сыграют очередной матч в Красноярске, а уже 28-го числа вернутся в Барнаул.

В финал выйдет тот, кто быстрее одержит четыре победы.

Куда мы стремимся

На сегодняшний день чемпионат ВХЛ — самая представительная хоккейная лига в стране, в ней играют 26 команд. Для сравнения, в элитной Континентальной хоккейной лиге — 23.

В сезоне-2019/20 их было еще больше: из-за пандемии и закрытых границ от участия в ВХЛ отказались сразу восемь иностранных клубов из Китая, Казахстана и Узбекистана. Но и без них состав лиги остался внушительным.

В «регулярке» команды играют по принципу «каждый с каждым» — 50 встреч за сезон. Туры двухнедельные: сначала четыре игры дома, каждый раз с новым соперником, потом отправляешься на выезд. И так в режиме нон-стоп на протяжении пяти месяцев.

Учитывая, что плечо разъездов длинное, руководство лиги делает туры спаренные. Например, можно сыграть с московской «Звездой», а через три дня перебраться в область к местному «Динамо».

По итогам «регулярки» 16 сильнейших команд попадают в плей-офф, и тут вновь «рубилово». Выход в КХЛ — это отдельный вопрос, тут все решает даже не спортивный принцип, а большие деньги и связи.

Поговаривают, что на повышение в классе рассчитывают «Югра» из Ханты-Мансийска и новокузнецкий «Металлург».

Как было раньше

В подэлитном хоккейном дивизионе алтайский клуб уже был. С 1997 по 2006 год в Высшей лиге играл легендарный «Мотор».

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

Тогда лига была поделена на два дивизиона — «Восток» и «Запад», в каждом по 15 команд. Вячеслав Бугорский, стоявший у руля клуба в те годы, вспоминает, что уровень соперников был действительно серьезный.

Например, на стадии плей-офф можно было встретиться с московским «Спартаком», который сейчас играет в КХЛ.

Чтобы попасть в эту стадию, в условиях жесточайшей конкуренции надо было входить в восьмерку сильнейших. Три раза за всю историю у «Мотора» это получалось.

Команда, состоявшая на тот момент преимущественно из местных игроков, была мегапопулярна у болельщиков. На домашних матчах Дворец спорта, вмещавший тогда 3,6 тыс. зрителей, был забит до отказа. Кому не хватало места, садились на ступеньки прямо в проходах, лишь бы посмотреть игру любимой команды.

И так из раза в раз.

Все эти люди потом оказались обмануты. Из Высшей лиги «Мотор» уходил со скандалом. Накопив долгов на 25 млн рублей, клуб не смог рассчитаться со своими игроками и начать новый сезон и бесславно обанкротился.

Сколько надо денег сейчас

Финансовый вопрос, как и раньше, стоит чуть ли не на первом месте. Бюджет «Динамо-Алтай» в 2021 году составляет 43 млн рублей — это то, что дают хоккеистам местные власти.

Еще 12 млн руководство клуба привлекло из внебюджетных источников. Пул основных спонсоров остался прежним: это «Бочкари», «БПЗ», барнаульский завод «АТИ» и два предпринимателя — Евгений Ракшин и Михаил Дроздов. К великолепной пятерке в этом сезоне из «крупняков» добавился «Эвалар».

Алексей Перфильев пообещал: будет кубок — команда сможет рассчитывать еще на 50 млн рублей. Правда, с оговоркой: только треть этих денег будет бюджетной, остальное придется добывать самим.

Итоговая сумма получается в районе 100 млн рублей — для ВХЛ-А, скажем честно, не густо. Для сравнения, красноярский «Сокол» только из местного бюджета получает около 200 млн (19-е место в «регулярке»).

«Югре», закончившей чемпионат в ранге лидера, власти Ханты-Мансийского автономного округа дают 654 млн рублей, и это не считая спонсоров.

По правилам лиги, каждая заявляющаяся в чемпионат команда обязана подтвердить свою финансовую состоятельность. В сезоне-2020/21 бюджет клубов должен быть не менее 120 млн рублей. На будущий сезон этот показатель, скорее всего, возрастет до 140 млн.

По словам директора «Динамо-Алтай» Руслана Чайкина, основная часть расходов связана с организацией выездов и зарплатой хоккеистов.

О покупке игроков под ВХЛ-А в клубе пока говорят неохотно, но отмечают, что состав под новые задачи надо будет усиливать. Обновиться он может на 50 или даже 70%.

Зарплата игроков чемпионата колеблется в пределах от 60−70 тыс. до 600−750 тыс. рублей в месяц — в общем, любой каприз за ваши деньги.

Что надо сделать во дворце

Домашняя арена — это то, с чем у динамовцев может возникнуть меньше всего проблем. Капитальный ремонт, который провели в 2019 году, был заточен как раз под ВХЛ-А. Количество посадочных мест (4,3 тыс.) и качество освещения требованиям подэлитного чемпионата полностью отвечают.

Как рассказал altapress.ru собственник «Титов-Арены» Михаил Дроздов, единственное, что надо будет усовершенствовать, систему видео-гола. На сегодняшний день эта меньшая из всех забот.