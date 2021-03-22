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Спорт

«Эвалар» и другие. Власти Алтайского края выберут себе бизнес-партнера на новый масштабный проект

Министерство спорта Алтайского края планирует построить в Бийске первый крытый ледовый дворец. Проект будет концессионный: часть средств вложит государство, часть — инвестор от бизнеса. По словам руководителя ведомства Алексея Перфильева, на эту роль уже имеются как минимум пять претендентов.

Ледовая арена.
Ледовая арена.
Анна Зайкова

Стоимость объекта составит 350 млн рублей, 250 млн из которых — это вложения федерального бюджета. Оставшееся должны разделить между собой муниципалитет и инвестор.

Доля последнего не менее 20% от общей суммы.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Сейчас как раз этап концессионного отбора. Это же конкурсная процедура, возможно кто-то из бизнеса захочет вложить не 70, а 100 млн рублей. А кто-то предложит дополнительно бесплатные занятия для ребятишек. 23 марта встречаемся в Бийске с местными властями и рассматриваем все предложения.

По словам министра, среди заявившихся претендентов на концессию есть бийская компания «Эвалар». Другие желающие не назывались.

Чем хороша концессия

Вариант частно-государственного партнерства в спорте пока развит недостаточно хорошо: всего по стране реализовано 13 концессионных проектов в 11 регионах.

Один из них — это ледовый дворец «Гимаев-Арена» в Рубцовске, запущенный в декабре прошлого года.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова
Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова
Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова
Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова
Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова
Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Суть такова: разделить между бизнесом и государством затраты на строительство и дать вложившемуся частному инвестору возможность управлять объектом.

По словам Алексея Перфильева, еще два концессионных проекта в области спорта планируется реализовать в Барнауле.

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