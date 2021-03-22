«Эвалар» и другие. Власти Алтайского края выберут себе бизнес-партнера на новый масштабный проект

Министерство спорта Алтайского края планирует построить в Бийске первый крытый ледовый дворец. Проект будет концессионный: часть средств вложит государство, часть — инвестор от бизнеса. По словам руководителя ведомства Алексея Перфильева, на эту роль уже имеются как минимум пять претендентов.

Стоимость объекта составит 350 млн рублей, 250 млн из которых — это вложения федерального бюджета. Оставшееся должны разделить между собой муниципалитет и инвестор.

Доля последнего не менее 20% от общей суммы.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Сейчас как раз этап концессионного отбора. Это же конкурсная процедура, возможно кто-то из бизнеса захочет вложить не 70, а 100 млн рублей. А кто-то предложит дополнительно бесплатные занятия для ребятишек. 23 марта встречаемся в Бийске с местными властями и рассматриваем все предложения.

По словам министра, среди заявившихся претендентов на концессию есть бийская компания «Эвалар». Другие желающие не назывались.

Чем хороша концессия

Вариант частно-государственного партнерства в спорте пока развит недостаточно хорошо: всего по стране реализовано 13 концессионных проектов в 11 регионах.

Один из них — это ледовый дворец «Гимаев-Арена» в Рубцовске, запущенный в декабре прошлого года.

Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова

Суть такова: разделить между бизнесом и государством затраты на строительство и дать вложившемуся частному инвестору возможность управлять объектом.

По словам Алексея Перфильева, еще два концессионных проекта в области спорта планируется реализовать в Барнауле.