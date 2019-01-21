Алтайский министр спорта прокатился на лыжах вместо Томенко и высказался об ответственности бизнеса

Около 5 тысяч человек в минувшее воскресение, 20 января, посетили «Трассу здоровья». Это те, кто решил не участвовать в 50-километровом марафоне, а покататься в свое удовольствие. Ожидалось, что на лыжню выйдет и губернатор Виктор Томенеко, однако он не приехал. Зато на трассе был замечен новый министр спорта Алексей Перфильев.