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Спорт
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Алтайский министр спорта прокатился на лыжах вместо Томенко и высказался об ответственности бизнеса

Около 5 тысяч человек в минувшее воскресение, 20 января, посетили «Трассу здоровья». Это те, кто решил не участвовать в 50-километровом марафоне, а покататься в свое удовольствие. Ожидалось, что на лыжню выйдет и губернатор Виктор Томенеко, однако он не приехал. Зато на трассе был замечен новый министр спорта Алексей Перфильев.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года
Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года
Дмитрий Лямзин

Перфильев признается, что осваивать этот вид спорта стал недавно. Сначала на лыжах проходил по 5 километров, затем — по 10.

20 января на «Трассу здоровья» пришел вместе с женой и маленьким сыном.

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Хорошей традицией стало проведение на «Трассе здоровья» больших лыжных праздников. Очень приятно видеть здесь столько людей, любящих здоровый образ жизни. Сама трасса потрясающая, кататься по ней одно удовольствие. Хочется выразить благодарность за это компании «Мария-Ра». Спортивный проект, который она реализовала, настоящий пример социальной ответственности бизнеса.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года
Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года
Дмитрий Лямзин

На новогодних праздниках опробовал «Трассу здоровья» и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

9 января в своем инстаграм-аккаунте он поделился впечатлениями: «Бегал по утрам на лыжах на „Тропе здоровья“ в Барнауле. Отдельное спасибо „Марии-Ра“ и А.Ф.Ракшину — сделали круглогодичный праздник для тысяч людей».

Напомним, что в течение года «Трассу здоровья» посещают около 300 тысяч активных жителей Алтайского края и гостей региона. На сегодняшний день это самый посещаемый физкультурный объект в Барнауле, причем не только зимой, но и летом.

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