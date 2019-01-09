Губернатор Алтайского края рассказал, как провел новогодние каникулы

В новогодние каникулы губернатор Алтайского края Виктор Томенко катался по утрам на лыжах по барнаульской «Трассе здоровья», а также побывал в Белокурихе и в Советском районе. Об этом он написал в своем инстаграме.

Как пишет глава региона, 31 декабря он посетил новогодний концерт в филармонии, встретил с семьей и друзьями Новый год, а также съездил на елки на площади Сахарова и на ул. Мало-Тобольской.

В январе пару дней провел губернатор провел в санаториях Белокурихи и съездил на озеро Светлое в Советском районе, а также в Новотырышкино и в Белокуриху-2. Там Томенко опробовал горнолыжную трассу на горе Мишиной. «Там ещё предстоит поработать. А вот трасса на „биатлонке“ готова и очень понравилась», — отметил губернатор.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: