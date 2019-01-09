Губернатор Алтайского края рассказал, как провел новогодние каникулы

Как пишет глава региона, 31 декабря он посетил новогодний концерт в филармонии, встретил с семьей и друзьями Новый год, а также съездил на елки на площади Сахарова и на ул. Мало-Тобольской.
В январе пару дней провел губернатор провел в санаториях Белокурихи и съездил на озеро Светлое в Советском районе, а также в Новотырышкино и в Белокуриху-2. Там Томенко опробовал горнолыжную трассу на горе Мишиной. «Там ещё предстоит поработать. А вот трасса на „биатлонке“ готова и очень понравилась», — отметил губернатор.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
После обеда в эти дни работал с планами на 2019 год, принимал доклады дежурных, проводил рабочие встречи. Новогодние праздники в крае прошли без серьёзных аварий или ЧП. Сегодня вернулись в рабочий ритм. Всем хорошего настроения!