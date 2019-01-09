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9 января
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Жизнь
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Губернатор Алтайского края рассказал, как провел новогодние каникулы

В новогодние каникулы губернатор Алтайского края Виктор Томенко катался по утрам на лыжах по барнаульской «Трассе здоровья», а также побывал в Белокурихе и в Советском районе. Об этом он написал в своем инстаграме.

Виктор Томенко съездил в Тягун на открытие горнолыжного сезона. 15 декабря 2018 года.
Виктор Томенко съездил в Тягун на открытие горнолыжного сезона. 15 декабря 2018 года.
Антон Федотов www.altairegion22.ru

Как пишет глава региона, 31 декабря он посетил новогодний концерт в филармонии, встретил с семьей и друзьями Новый год, а также съездил на елки на площади Сахарова и на ул. Мало-Тобольской.

В январе пару дней провел губернатор провел в санаториях Белокурихи и съездил на озеро Светлое в Советском районе, а также в Новотырышкино и в Белокуриху-2. Там Томенко опробовал горнолыжную трассу на горе Мишиной. «Там ещё предстоит поработать. А вот трасса на „биатлонке“ готова и очень понравилась», — отметил губернатор.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

После обеда в эти дни работал с планами на 2019 год, принимал доклады дежурных, проводил рабочие встречи. Новогодние праздники в крае прошли без серьёзных аварий или ЧП. Сегодня вернулись в рабочий ритм. Всем хорошего настроения!

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