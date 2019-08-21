Алтайский министр спорта уверен, что готов к труду и обороне

Перфильев сказал, что решил это доказать свою готовность не только на словах, но и делом.
«В этом году наконец-то решил выполнить нормы ГТО. Прошел испытания: подтягивание, пресс, наклон на гимнастической скамье. Впереди ещё 5. Получить знак ВФСК „ГТО“ рассчитываю до конца года. Пока иду на „золото“. Присоединяйтесь!», — ответил министр.
Среди членов алтайского правительства Алексей Перфильев стал первым, кто отважился сдать нормы ГТО. Как ранее писал altapress.ru, к сдаче ГТО он специально не готовился и решил просто проверить свое физическое состояние.
Первую часть тестирование ему удалось пройти даже с запасом.