Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Алтайский министр спорта уверен, что готов к труду и обороне

Жительница Барнаула на онлайн-форуме поинтересовалась у министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, готов ли тот к труду и обороне, раз так часто и много говорит о ГТО. Чиновник уверенно заявил, что готов.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО
Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО
Александр Черный. www.altaisport.ru

Перфильев сказал, что решил это доказать свою готовность не только на словах, но и делом.

«В этом году наконец-то решил выполнить нормы ГТО. Прошел испытания: подтягивание, пресс, наклон на гимнастической скамье. Впереди ещё 5. Получить знак ВФСК „ГТО“ рассчитываю до конца года. Пока иду на „золото“. Присоединяйтесь!», — ответил министр.

Среди членов алтайского правительства Алексей Перфильев стал первым, кто отважился сдать нормы ГТО. Как ранее писал altapress.ru, к сдаче ГТО он специально не готовился и решил просто проверить свое физическое состояние.

Первую часть тестирование ему удалось пройти даже с запасом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость