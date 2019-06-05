Самый хайповый член алтайского правительства начал сдавать нормы ГТО

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев приступил к сдаче норм ГТО. Компанию ему составил заместитель Максим Рябцев. 4 июня они прошли тестирование на гибкость, подтягивание и пресс.

По словам министра, к сдаче ГТО он специально не готовился и решил просто проверить свое физическое состояние. Первую часть тестирование ему удалось пройти даже с запасом.

Остальные нормы — бег на 60 и 2 тысяч метров, а также стрельбу — Перфильев и Рябцев планируют сдать до конца июня.

Пока министр и его зам претендуют на золотые значки ГТО.

«Признаюсь, раньше было гораздо легче сдавать такие нормативы, но мотивацию было найти нетрудно: нужно подавать пример детям, молодежи, да и нам самим есть на кого равняться. Вызывают уважение ветераны, которые и в 90 лет не забывают о движении и доказывают, что правильный образ жизни — это путь к активному долголетию. Очень интересный и полезный опыт», — рассказал Алексей Перфильев «Алтайскому спорту».

Среди членов алтайского правительства Алексей Перфильев стал первым, кто отважился сдать нормы ГТО. Не много их и в самом министерстве спорта. Помимо руководства тестирование проходит только пресс-секретарь ведомства Алексей Янкин. Возможно, эта процедура будет обязательной для всех сотрудников министерства.

Чем еще удивлял Алексей Перфильев?

Министр спорта края в настоящий момент чуть ли не самый медийный краевой чиновник. В прошлом месяце он удивил общественность, пересев с автомобиля на электросамокат.

На своем экологичном средстве передвижения он даже ездил на заседание правительства, где для него специально в фойе выделили место под парковку. Фото Алексея Перфильева в костюме и на самокате собрало в Instagram множество восторженных комментариев.

Позже министр спорта предложил перекрывать проспект Ленина в Барнауле летними вечерами, чтобы у всех делающих была возможность свободно гулять и заниматься физкультурой.

Алексей Перфильев тогда уточнил, что это — мировая практика. По его словам, проспекты по вечерам перекрывают в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи.

Предложение вызвало бурный отклик. Краевые депутаты пообещали рассмотреть ситуацию и подумать над улучшением условий для активного отдыха в Барнауле.