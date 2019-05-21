Депутаты подумают, как облегчить жизнь скейтерам без перекрытия центра Барнаула

Спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко не поддержал идею министра спорта Алексея Перфильева о перекрытии части проспекта Ленина, но обещал рассмотреть проблему и подумать над улучшением условий для активного отдыха в Барнауле. Об этом он заявил в ходе онлайн-форума на сайте АКЗС.

Романенко признал, что в краевой столице есть проблема с дефицитом площадок для велосипедистов, скейтеров и поклонников гироскутеров, но перекрывать главный проспект ради них было бы неправильно.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Обратил внимание, что часто можно увидеть молодых ребят напротив здания правительства, поэтому сложившуюся ситуацию сложно не заметить. Но перекрывать для этого одну из главных транспортных артерий города считаю неправильным. Мы и без того нередко делаем это для спортивных или праздничных мероприятий.

Он пообещал совместно с профильным комитетом АКЗС, краевым министерством спорта и городскими властями обсудить этот вопрос и разработать предложения, которые можно было бы обсудить с жителями.

Напомним, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев в Instagram предложил перекрывать проспект Ленина летом по вечерам, чтобы там можно было гулять. Среди подписчиков министра оказалось много сторонников такой идеи.