Алтайский пловец завоевал серебро на Паралимпиаде, опередив соперника на мгновение

С результатом 1:16.43 Егор буквально на мгновение опередил ставшего третьим австралийца Блейка Кокрейна (1:16.97). Победителем стал колумбиец Карлос Серрато Зарате (1:12.01).
«Серебряная медаль очень важна для меня. Потому что даже возможностей попасть на Игры в Токио было немного. Завоевать бронзовую медаль — очень большой успех, а выигрыш серебряной мне даже сложно было представить. Я отработал по максимуму, на все 100%: помню, как старался как можно скорее коснуться бортика», — рассказал инваспортсмен.
Он подчеркнул, что со старта решил держать темп, поскольку может упустить любую медаль.
Егору 23 года, он серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион Европы. Родился в Барнауле, но давно живет в Бийске.
В Токио спортсмен еще раз поборется за медали — 3 сентября пройдут квалификация и финал на дистанции 50 метров баттерфляем.
Ранее другой алтайский пловец Роман Жданов завоевал еще одну медаль Паралимпиады.
Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.