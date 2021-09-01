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Спорт

Алтайский пловец завоевал серебро на Паралимпиаде, опередив соперника на мгновение

Барнаулец Егор Ефросинин стал серебряным призером в плавании брассом в классе SB7 на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх в Токио, сообщает «Алтайский спорт».

Егор Ефросинин, алтайский инваспортсмен. Олимпиада в Токио.
Егор Ефросинин, алтайский инваспортсмен. Олимпиада в Токио.
Bildbyran.

С результатом 1:16.43 Егор буквально на мгновение опередил ставшего третьим австралийца Блейка Кокрейна (1:16.97). Победителем стал колумбиец Карлос Серрато Зарате (1:12.01).

«Серебряная медаль очень важна для меня. Потому что даже возможностей попасть на Игры в Токио было немного. Завоевать бронзовую медаль — очень большой успех, а выигрыш серебряной мне даже сложно было представить. Я отработал по максимуму, на все 100%: помню, как старался как можно скорее коснуться бортика», — рассказал инваспортсмен.

Он подчеркнул, что со старта решил держать темп, поскольку может упустить любую медаль.

Егору 23 года, он серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион Европы. Родился в Барнауле, но давно живет в Бийске.

В Токио спортсмен еще раз поборется за медали — 3 сентября пройдут квалификация и финал на дистанции 50 метров баттерфляем.

Ранее другой алтайский пловец Роман Жданов завоевал еще одну медаль Паралимпиады.

Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.

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