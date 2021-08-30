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Спорт

Алтайский пловец Роман Жданов завоевал еще одну медаль Паралимпиады

30 августа алтайский спортсмен Роман Жданов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем. Об этом сообщают РИА Новости.

Роман Жданов.
Роман Жданов.
altaisport.ru.

По словам Романа, эта дистанция была для него основной, и именно на нее он сделал акцент при подготовке.

«Результатом я не до конца доволен, но доволен бронзовой медалью. Рад тому, что удалось вклиниться в тройку. Внимание к себе со стороны соперников я чувствовал не только сегодня, но и на всех дистанциях. Каждый спортсмен хочет выиграть и стоять на пьедестале. И войти в тройку на Паралимпийских играх — уже большое достижение», — рассказал спортсмен журналистам.

Это уже четвертая медаль Романа Жданова на Паралимпиаде. Он завоевал «золото» на дистанции 50 метров брассом и установил мировой рекорд, стал бронзовым призером на дистанции 100 метров вольным стилем и взял золотую медаль на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

Ранее бийчанин Александр Костин взял бронзу в легкоатлетической программе Паралимпийских игр в беге слабовидящих спортсменов на 5000 метров.

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