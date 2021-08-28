Алтайский инваспортсмен принес России второе золото в Токио

Второе золото Паралимпиады в Токио завоевал спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Роман Жданов, побив свой мировой рекорд на дистанции 150 метров в комплексном плавании в классе SM4.

Поздравление спортсмену направил президент России Владимир Путин.

«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря Вашему исключительному трудолюбию, целеустремлённости и поистине несгибаемому характеру», — подчеркнул глава государства.

Преимущество бийчанина над призерами оказалось огромным — Роман проплыл 50 метров на спине, еще больше нарастил отрыв на таком же отрезке брассом и на последних 50 метрах, которые спортсмен преодолевал вольным вольным стилем, он можно сказать, боролся с самим собой, отметил «Алтайский спорт».

Первое золото в Токио пловец завоевал 25 августа на дистанции 50 м брассом. Также на счету алтайского спортсмена бронза на дистанции 100 м вольным стилем.

Ранее бийчанин Александр Костин взял бронзу в легкоатлетической программе Паралимпийских игр в беге слабовидящих спортсменов на 5000 метров.