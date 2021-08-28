28 августа
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Спорт

Алтайский инваспортсмен принес России второе золото в Токио

Второе золото Паралимпиады в Токио завоевал спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Роман Жданов, побив свой мировой рекорд на дистанции 150 метров в комплексном плавании в классе SM4.

Роман Жданов.
Роман Жданов.
altaisport.ru.

Поздравление спортсмену направил президент России Владимир Путин.

«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря Вашему исключительному трудолюбию, целеустремлённости и поистине несгибаемому характеру», — подчеркнул глава государства.

Преимущество бийчанина над призерами оказалось огромным — Роман проплыл 50 метров на спине, еще больше нарастил отрыв на таком же отрезке брассом и на последних 50 метрах, которые спортсмен преодолевал вольным вольным стилем, он можно сказать, боролся с самим собой, отметил «Алтайский спорт».

Первое золото в Токио пловец завоевал 25 августа на дистанции 50 м брассом. Также на счету алтайского спортсмена бронза на дистанции 100 м вольным стилем.

Ранее бийчанин Александр Костин взял бронзу в легкоатлетической программе Паралимпийских игр в беге слабовидящих спортсменов на 5000 метров.

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