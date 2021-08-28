Алтайский спортсмен завоевал бронзу на Паралимпиаде в беге на 5000 метров

Бийчанин Александр Костин завоевал бронзу в легкоатлетической программе Паралимпийских игр в беге слабовидящих спортсменов на 5000 метров, сообщает « Алтайский спорт ».

28 августа на Паралимпиаде в Токио разыграли первые награды среди легкоатлетов — в беге спортсменов с нарушением зрения на 5000 метров в классе Т-12/Т13.

Александр Костин и его лидер Юрий Клопцов финишировали третьими, при этом инваспортсмен установил личный рекорд — 14 минут 37,42 секунды.

«На старт Костин вышел вместе лидером (гидом) барнаульцем Клопцовым, неоднократным призером чемпионатов России в беге на средние и длинные дистанции. Они бежали в связке», — отмечает издание.

Александр Костин — слепой. Ему 26 лет, он мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, многократный победитель международных соревнований и чемпионатов России.

В Токио Александр выступит еще на одной дистанции — 1500 метров: 30 августа — полуфинал, 31 августа — финал.

Ранее пловец из Алтайского края Роман Жданов принес России золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде.